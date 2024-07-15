Здесь перечислен список телефонов и планшетов, которые, скорее всего, получат One UI 6.1.

Samsung официально объявила о своих планах по выпуску One UI 6.1.1, подтвердив список флагманских устройств Galaxy, которые получат обновление. 10 июля 2024 года корейский технологический гигант представил One UI 6.1.1 со смартфонами Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6.

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Согласно информации, в число устройств, которые получат обновление One UI 6.1.1, входят серии Galaxy S22, S23 и S24, а также Galaxy S23 FE.

Кроме того, складные устройства Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 и Z Flip 5 также получат это крупное обновление. Планшеты Samsung также получат обновление, в частности серии Galaxy Tab S8 и S9.

Более того, корейский технологический гигант заверил пользователей, что раскроет более подробную информацию о конкретных функциях и сроках выпуска обновления, как только все будет окончательно доработано.

Обновление One UI 6.1.1 принесет множество улучшений в эти устройства, повысив удобство использования за счет улучшенных интерфейсов, новых функций, расширенных возможностей Galaxy AI и оптимизации производительности.

Это крупное обновление предлагает улучшения для Samsung Keyboard, Gallery, Note Assist, Interpreter, Live Translate, Suggestions answers, Zoom и многого другого. Следите за обновлениями, поскольку Samsung готовится выпустить One UI 6.1.1 на смартфонах серий Galaxy S и Z, а также на планшетах Galaxy Tab S.