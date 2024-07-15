Если слух верен, процессоры Intel Arrow Lake - S могут появиться позже, чем ожидалось, хотя более вероятно, что речь идет о моделях без индекса K.

Если новые слухи верны, процессоры Intel Arrow Lake могут появиться не раньше самого конца 2024 года.

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Если вам интересно, ARL-S относится к Arrow Lake-S, где суффикс «S» обозначает процессоры для настольных ПК (будут также мобильные процессоры Arrow Lake для ноутбуков, с более мощными моделями более высокого класса, которые будут дополнять Lunar Lake — процессоры для ноутбуков следующего поколения, в которых особое внимание уделяется энергоэффективности).

Ранее мы слышали, что настольные ПК Arrow Lake поступят в продажу в конце 2024 года, а совсем недавно Intel заверила нас, что процессоры следующего поколения появятся в четвертом квартале, что теоретически может означать октябрь.

С предположительно запланированным анонсом на сентябрь 2024 года релиз должен появится в следующем месяце как наиболее вероятный сценарий.