Пользователи могут делиться паролями Wi-Fi, генерируя QR-код

1Password выпустил новое обновление для своего приложения, вам больше не нужно беспокоиться о вводе учетных данных Wi-Fi. Вместо того, чтобы вводить пароль Wi-Fi вручную или копировать его из сообщения, вам просто нужно будет отсканировать QR-код из 1Password, который позволит вам войти в систему. Конечно, есть один очевидный недостаток: чтобы все работало, человек или учреждение, которое поделится с вами паролем, должно иметь установленный 1Password.

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Помимо установки 1Password на телефон и компьютер, человек, делящийся паролем Wi-Fi, должен сохранить этот пароль сети Wi-Fi в приложении. Это единственный способ для 1Password автоматически сгенерировать QR-код для этой сети Wi-Fi.