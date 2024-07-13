Бета-версия WhatsApp обеспечивает транскрипцию голосовых сообщений — функцию , ранее доступную только в Google.

WhatsApp в настоящее время тестирует новую функцию в Android v2.24.15.5, которая позволит пользователям переводить сообщения на разные языки непосредственно в приложении.

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Новая функция направлена на интеграцию функции Google Live Translate в чаты WhatsApp, что позволит пользователям легко переводить иностранные тексты, не выходя из приложения.

После обновления до этой бета-версии пользователи получат всплывающее уведомление, подтверждающее наличие транскрипций для входящих голосовых сообщений. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям необходимо загрузить языковой пакет или транскрипцию голосовых сообщений. В настоящее время функция поддерживает английский, испанский, португальский, русский и хинди. Стоит отметить, что аудио анализируется и транскрибируется на телефоне пользователя, что обеспечивает конфиденциальность, поскольку голосовые сообщения шифруются.

Однако опция транскрипции в реальном времени все еще находится в стадии разработки и пока недоступна для бета-тестеров. Поэтому пользователи последней бета-версии WhatsApp для Android через программу Google Play Beta могут не иметь к ней доступа. Доступность этой новой функции в бета-приложении WhatsApp для Android в настоящее время не определена.

Кроме того, по слухам, WhatsApp для Android работает над функцией транскрипции в реальном времени для голосовых сообщений, которая позволит пользователям генерировать транскрипции для отправляемых или получаемых ими голосовых сообщений. Это может быть потенциально обозначено новым баннером, появляющимся под голосовым сообщением, предлагающим возможность получить транскрипцию.