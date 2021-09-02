Стала известна дата выхода дизельпанковой стратегии Iron Harvestна на консолях нового поколения
Разработчики дизельпанковой стратегии Iron Harvest объявили о готовности представить новинку общественности. Уже известна точная дата. Источники сообщают, что игра совместима с приставками, такими как Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Напомню, что в игре разворачиваются события альтернативной реальности на территории Европы. Здесь не найдётся места для слабаков, боевые шагоходы перестали быть чем-то необычным, и кто победит в войне — неизвестно.
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Некоторое время назад предполагалось, что Iron Harvest выйдет ближе к 2022 году. В новостных источниках также сообщали, что игра будет дополнена всеми существующими на сегодняшний день обновлениями, выпущенными на ПК.
Версия для приставок нового поколения Iron Harvest Complete Edition станет доступна для покупки менее чем через два месяца, а именно — 26 октября. Уточняется, что владельцам Xbox One и PS4 придётся подождать ещё какое-то время, на этих устройствах консольное издание пока работать не будет.
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В сети доступен трейлер игры, в нём можно ознакомиться с достижениями разработчиков, а также собственными глазами увидеть, в чём, собственно, состоят нововведения.
Дебют Iron Harvest состоялся ровно год назад на ПК (Epic Games Store, Steam, GOG).
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