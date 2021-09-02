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Разработчики дизельпанковой стратегии Iron Harvest объявили о готовности представить новинку общественности. Уже известна точная дата. Источники сообщают, что игра совместима с приставками, такими как Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Напомню, что в игре разворачиваются события альтернативной реальности на территории Европы. Здесь не найдётся места для слабаков, боевые шагоходы перестали быть чем-то необычным, и кто победит в войне — неизвестно.

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Некоторое время назад предполагалось, что Iron Harvest выйдет ближе к 2022 году. В новостных источниках также сообщали, что игра будет дополнена всеми существующими на сегодняшний день обновлениями, выпущенными на ПК.

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Версия для приставок нового поколения Iron Harvest Complete Edition станет доступна для покупки менее чем через два месяца, а именно — 26 октября. Уточняется, что владельцам Xbox One и PS4 придётся подождать ещё какое-то время, на этих устройствах консольное издание пока работать не будет.





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В сети доступен трейлер игры, в нём можно ознакомиться с достижениями разработчиков, а также собственными глазами увидеть, в чём, собственно, состоят нововведения.

Дебют Iron Harvest состоялся ровно год назад на ПК (Epic Games Store, Steam, GOG).