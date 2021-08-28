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Поклонники мобильного приложения Free Fire Max в ближайшем будущем смогут поиграть в улучшенную версию полюбившегося шутера, причём доступ к игре получат геймеры со всего мира, — с таким заявлением выступили представители компании Garena. Уже 29 августа начнут принимать заявки на предрегистрацию для установки игры.

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Наряду с более правдоподобными картами, у игроков появится возможность для создания уникального месторасположения, где будут проходить битвы. В случае если у геймера уже установлено приложение Free Fire, это не помешает ему запустить новинку — данные существующего аккаунта синхронизируются с новым приложением, при этом текущий прогресс в игре будет сохранён.

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Представители компании Garena напомнили игрокам о четвёртом дне рождения Free Fire, который будет праздноваться 29 августа, и объявили о подарках. 28-29 августа геймеры получат доступ к временному событию с названием «Кубок Битвы Отрядов», в рамках которого можно получить крутые призы.

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По мере прохождения матча в любом из режимов, помимо «Кубка Битвы Отрядов», игроки-счастливчики смогут стать обладателями фрагментов Магического куба. И ещё один приятный бонус — герой диджей Like Mike в подарок каждому геймеру за вход в игру в указанную дату.