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Несколько дней назад в руки журналистов попала инструкция по эксплуатации умных очков с кодовым названием Gemini от Facebook, которая до недавнего времени держалась в строжайшем секрете, однако теперь доступна любому рядовому пользователю. В руководстве по эксплуатации можно найти подробное и исчерпывающее описание самого устройства.

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Компания Facebook представила анонс проекта Aria осенью 2020 года, лишь вскользь упомянув о некоторых технических характеристиках, и почти год о них ничего не было слышно. В разработке экспериментальных очков приняла участие компания Essilor Luxottica — эксперт в этой нише. Как стало известно, очки появятся в продаже под брендом Ray-Ban. Уточняется, что в первую очередь выпустят AR-очки базовым функционалом, после чего выйдет и устройство с полным функционалом.

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Итак, какую же информацию об очках Project Aria можно найти в руководстве? Судя по внешним характеристикам, особая разница между устройством и обычными очками отсутствует. Однако первое впечатление, как говорится, часто является обманчивым. В Project Aria установлены сразу четыре камеры, точно такие же установлены в Oculus Quest 2. С помощью этих камер можно создавать трёхмерные карты окружающего пространства, также доступно отслеживание собственного пространства относительно других объектов, причём с довольно высокой точностью. Что касается зарядки устройства, то она осуществляется посредством магнитного коннектора. Очки передают собранные данные в специальное приложение, в котором также можно отслеживать уровень заряда устройства и состояние подключения.

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Представители компании Facebook заявляют, что гарнитуру не планируют выводить на широкий рынок, ей смогут пользоваться исключительно сотрудники компании. Они ходят в очках дополненной реальности и занимаются сбором каких-то данных. Это устройство преследует исключительно исследовательские цели. Как утверждает компания, полученные данные полностью конфиденциальны, и не несут угрозы раскрытия личности сотрудников.