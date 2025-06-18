В 2007 году игра “Боец спецназа ФСКН России” была издана небольшим тиражом и выложена на сайте ФСКН. Чуть позже на игру обратили внимание обзорщики игр. Вчера знаменитая игра вышла в Steam

В далеком 2006 году Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков начала поддерживать выпуск игр, целью которых была антинаркотическая пропаганда среди молодежи. Одной из таких игр был шутер “Боец спецназа ФСКН России”. Игру можно было скачать с сайта ведомства бесплатно. У игры, помимо основного сюжета, было дополнение “Старый форт”.

По сюжету, агент, внедренный в картель, сообщает о поставках груза морским путем. Чтобы его перехватить, спецназ штурмует место перегрузки товара. Игроку предстоит взять на себя роль одного из бойцов спецназа.

Игра получила неоднозначные отзывы среди геймеров. Её сравнивали с такими проектами, как Counter-Strike: Condition Zero и Sniper: The Manhunter. Популярности игры прибавили обзоры от известных игровых критиков и игровых изданий. К сожалению, у такой уникальной игры долгое время не было релиза в цифровых магазинах, по типу GOG и Steam.

17 июня 2025 года состоялся релиз игры в Steam. Издателем выступила компания Strategy First. Это издательство не в первый раз издает малоизвестные российские игры. Ранее они издали шутер “Инстинкт” и киберпанк-экшен “Метатрон”.

У игры полная русская локализация. Достижения и карточек нет. Игра полностью бесплатна.