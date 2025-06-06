Hyperstrange — небольшое издательство, известное олдскульными шутерами, стелс-играми и инди-проектами. Сейчас в Steam проходит их распродажа

В Steam стартовала распродажа инди-игр от небольшого издательства Hyperstrange. Широко известна компания стала благодаря игре Blood West и партнерству с Running With Scissors, в результате которого вышел шутер Postal: Brain Damaged.

Лучшие скидки:

Blood West — 435 рублей 50% Стелс-шутер о диком западе

— 435 рублей 50% Стелс-шутер о диком западе DLC Blood West: Dead Man’s Promise — 359 рублей 25%

— 359 рублей 25% Supplice — 409 рублей 35% (Ранний доступ) Олдскульный шутер в духе Doom и Ion Fury

— 409 рублей 35% (Ранний доступ) Олдскульный шутер в духе Doom и Ion Fury Elderborn — 72 рубля 80% Слешер от первого лица, вдохновленный хэви-метал и игрой Dark Souls

— 72 рубля 80% Слешер от первого лица, вдохновленный хэви-метал и игрой Dark Souls 77p egg: Eggwife — 192 рубля 50% Комедийный олдскульный шутер

— 192 рубля 50% Комедийный олдскульный шутер CROSSBOW: Bloodnight — 62 рубля 50% Арена-шутер с таблицей лидеров

— 62 рубля 50% Арена-шутер с таблицей лидеров STHELL — 30 рублей 71% Арена-шутер с таблицей лидеров

— 30 рублей 71% Арена-шутер с таблицей лидеров RAYZE -— 129 рублей 50% Хардкорная аркада

-— 129 рублей 50% Хардкорная аркада Empty Shell — 276 рублей 40% Экшен-рогалик с эффектом камеры наблюдения, в духе игры Noct

— 276 рублей 40% Экшен-рогалик с эффектом камеры наблюдения, в духе игры Noct INCISION — 232 рубля 35% (Ранний доступ) Депрессивный олдскульный шутер

— 232 рубля 35% (Ранний доступ) Депрессивный олдскульный шутер Jupiter Hell — 232 рубля 50% Научно-фантастический рогалик, вдохновленный “эпохой VHS”

На этой распродаже можно сэкономить с помощью наборов. Если у вас есть какая-то игра от Hyperstrange, проверьте, не входит ли она в набор с другой игрой. Покупать игры через наборы дешевле. Помимо скидок на игры, на странице распродажи можно увидеть стрим издателя, на котором рассказывается об играх, будущих релизах и разработке.

Распродажа продлится две недели и завершится 19 июня.