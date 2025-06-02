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NuclearMissionJam
В Counter-Strike 2 наблюдаются массовые ошибки и сбои некритичного характера
С середины мая в популярном шутере все чаще стали появляться различные ошибки и сбои. К началу лета их число значительно возросло.

Сразу несколько типов ошибок игры стали донимать игроков Counter-Strike 2 по всему миру. В этом можно убедиться почитав сообщения из сообщества игры, тематические форумы и просто самостоятельно запустив игру. 30 мая многие игроки столкнулись с багом инвентаря игры, из-за которого игра показывает новые предметы, но не дает возможность посмотреть их и убрать уведомление. Других игроков беспокоит зависание игры во время использование оверлея Steam и появление черного экрана. После следует зависание всего ПК. Решения этих проблем пока нет, хотя сообщество ищет их. 

Можно также выделить более редкую ошибку — в таблице победителей некоторых режимов первое место занимает не победитель, а второй игрок. Победитель же отсутствует на экране. Особенно она заметна в режиме “Гонка вооружений”.

Помимо этого, уже неделю у многих игроков прямо во время матча рандомно пропадают и снова появляются их скины. Однако, это старая проблема, которой уже много лет. Вполне вероятно, что часть ошибок связана с недавним обновлением игры, принесшим в игру контент по турниру в Остине. 

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#counter strike 2 #онлайн-игры #баги игр #неисправности игр
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