Компания Cold Beam Games поздравила игроков с пятнадцатилетием серии Beat Hazard. В честь этого на игры серии начались скидки. А создатель серии Стив Хант рассказал, что работает над версией для консолей PlayStation

15 апреля исполнится 15 лет со дня выхода первой игры серии Beat Hazard. В честь этого события создатель игры Стив Хант сделал запись в блоге. Он поблагодарил игроков за поддержку и рассказал о работе над консольной версией игры под названием Beat Hazard Arcade. Она выйдет в ближайшие месяцы на консолях PlayStation. Это будет упрощенная версия игры. Про версию для Xbox пока ничего неизвестно.

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Помимо этого, на игры серии в игровых сервисах Steam и GOG начались скидки.

В Steam игры серии получили следующие скидки:

Beat Hazard — 38 рублей 90%

Beat Hazard Epic Bundle (первая часть со всеми DLC) — 75 рублей 20 копеек 88%

Beat Hazard 2 — 68 рублей 90%

Beat Hazard 3 — 166 рублей 60%

Beat Hazard Trilogy(Все три игры серии с саундтреками и DLC) — 266 рублей 50 копеек 80%

В играх серии Beat Hazard игрок берет под управление космический корабль. В ритм играющей музыке, его атакуют враги и копится заряд его вооружений. Игры очень похожи на классическую аркаду Asteroids и подразумевает умение выживать среди атак противников, большого числа снарядов и астероидов.

Главная особенность игр серии — игрок может сам выбрать, под какую песню играть. В первой игрой нужно было выбирать песни на жестком диске. Начиная со второй части, можно играть под музыку из браузера, вне зависимости от её источника.