Инди-шутер Due Process впервые в истории игры получил рекордную скидку. Теперь купить его можно за 24 рубля. Это повысило его онлайн в несколько раз

Онлайн тактического мультиплеерного шутера Due Process вырос в несколько раз после того, как издатель поставил скидку на игру в 94%. В России игра стоит 24 рубля и продается в Steam. Версия с саундтреком стоит 43 рубля 20 копеек. Это первая столь масштабная скидка за всю историю игры. Вышедшая в ранний доступ в 2020 году, игра не смогла найти большую фан-базу, однако, исправно получала обновления. Будучи похожей на Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, игра получила положительные отзывы игроков, но критиковалась за большую цену и низкий онлайн.

Совсем недавно разработчики анонсировали благотворительный турнир, организованный совместно с организацией SpecialEffect. Скидка поставлена в честь этого события. Помимо этого, игра получила большое обновление. Помимо нового оружия, карт и боевого пропуска, обновление принесло систему подсказок, которая поможет новым игрокам сориентироваться в игре.

Due Process это тактический шутер, в котором одна команда штурмует здание, а другая обороняется изнутри. Благодаря разрушаемости окружения и процедурной генерации карт, игра каждый раз дарит игрокам новый игровой опыт.

Скидка на игру будет действовать до 6 марта. Достижений, карточек или режима одиночной игры в Due Process нет.



