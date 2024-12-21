История мира игры Team Fortress 2 стремительно разваливалась на страницах комиксов из серии TF Comics. Однако, в 2017 году выпуск комиксов прекратился.

Компания Valve опубликовала седьмую часть комикса, посвященного истории персонажей игры Team Fortress 2. Серия началась в 2013 году и получила скромное название TF Comics. Она рассказывала о прошлом и будущем персонажей вселенной игр Team Fortress и не имела отношения к обновлениям игры. Последний раз комикс из серии TF Comics выходил в 2017 году. И с тех пор история оставалась без продолжения. Valve все меньше уделяли время игре Team Fortress 2 и долгое время никак не реагировали на нашествие ботов с читами на сервера игры.

Но неожиданно, 20 декабря Valve опубликовали 7 часть TF Comics - она получила название “The Days Have Worn Away”. В ней читатели смогут узнать, куда отправилась администратор в прошлом комиксе и узнают её страшную тайну. Как обычно, комикс затрагивает прошлое и будущее персонажей. В нем появляется большое количество новых персонажей. Предположительно, это последний комикс серии.

На данный момент сайт с комиксом слегка подтормаживает. Но есть возможность скачать комикс прямо с сайта в архиве. Его вес 768 мегабайт. Комикс не рекомендуется для чтения лицам младше 18 лет. Язык комикса - английский, но группы переводчиков уже начали работать над переводом на русский язык.