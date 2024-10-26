Первое за долгие годы хэллоуинское обновление пришло в Raid: World War II. Raid является игрой, похожей по геймплею на Payday 2, но события игры происходят во времена Второй мировой войны. Долгие годы у игры не было поддержки и событие не проводилось.

Важное обновление в истории игры вышло сегодня вечером. Обновление получило название The Tricky Treats и принесло в игру конфеты, которые при поедании дают различные эффекты. За поедание большого числа конфет игроки получат новое метательное оружие в виде слитка золота. Помимо этого, лагерь рейдеров был украшен хэллоуинской мишурой.

В игру добавили новые карты испытаний и усилений, над внешним видом которых поработала художница Михаэла Яклин. Также в игру были добавлены достижения, которые были придуманы сообществом игры.

Это первое за семь лет хэллоуинское событие игры. Raid: WWII плохо продавалась на релизе и финансовые проблемы издателя Starbreeze Entertainment помешали игре получать постоянную поддержку. Практически сразу после релиза в 2017 году она оказалась никому не нужна и продавать с огромной скидкой долгое время. Поэтому в ней не запускалось осеннее событие, хотя контент для него существовал. Лишь в 2022 году разработчики начали поддержку игры.

Событие продлится до 10 ноября. Однако, теперь хэллоуинское событие не убирается из игры навсегда, а остается испытанием, которое выпадает время от времени.