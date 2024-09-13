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NuclearMissionJam
Издатель Pqube празднует 15-летие компании огромной распродажей в Steam
Британское издательство Pqube, широко известное изданием японских игр, празднует 15-летие. В честь этого в Steam стартовала распродажа с рекордными скидками

В Steam стартовала праздничная распродажа игр издательства Pqube, посвященная 15-летию компании. Начиная с 2009 года, британская компания Pqube издает различные игры. Но широкую известность им принесли релизы культовых японских игр на Западе. Распродажа примечательная рекордными скидками — многие игры получили скидки в размере 90% и стоят меньше ста рублей. Скидки получили как новинки этого года, так и старые игры.

  • К примеру, музыкальный платформер Songbird Symphony стоит 31 рубль
  • Игра в духе безумных японских телепередач Nippon Marathon получила цену в 33 рубля
  • Корейский хоррор White Day: A Labyrinth Named School стоит 55 рублей
  • Игра по известному аниме Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate - 65 рублей
  • Игра по аниме Punch Line - 80 рублей.
  • Культовая серия рельсовых шутеров Gal*Gun получила скидки до 95%. Первая игра серии Gal*Gun: Double Peace стоит всего 55 рублей
  • Визуальная новелла Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak: Special Gigs - 30 рублей
  • Визуальная новелла об опасности из виртуальной реальности Our World Is Ended - 65 рублей
  • Аниме-платформер о маленьких инопланетянках в доме Gun Gun Pixies - 80 рублей
  • Карточный баттлер Super Bullet Break - 248 рублей
  • А вот другая аниме-игра Konosuba - God's Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! получила скидку всего 25% и стоит 1200 рублей.
  • Помимо этого, в каталоге издателя есть бесплатные игры и игры-прологи. 

Распродажа закончится 26 сентября. 

#steam #распродажа #аниме #японские игры
Источник: store.steampowered.com
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