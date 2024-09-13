В Steam стартовала праздничная распродажа игр издательства Pqube, посвященная 15-летию компании. Начиная с 2009 года, британская компания Pqube издает различные игры. Но широкую известность им принесли релизы культовых японских игр на Западе. Распродажа примечательная рекордными скидками — многие игры получили скидки в размере 90% и стоят меньше ста рублей. Скидки получили как новинки этого года, так и старые игры.
- К примеру, музыкальный платформер Songbird Symphony стоит 31 рубль
- Игра в духе безумных японских телепередач Nippon Marathon получила цену в 33 рубля
- Корейский хоррор White Day: A Labyrinth Named School стоит 55 рублей
- Игра по известному аниме Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate - 65 рублей
- Игра по аниме Punch Line - 80 рублей.
- Культовая серия рельсовых шутеров Gal*Gun получила скидки до 95%. Первая игра серии Gal*Gun: Double Peace стоит всего 55 рублей
- Визуальная новелла Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak: Special Gigs - 30 рублей
- Визуальная новелла об опасности из виртуальной реальности Our World Is Ended - 65 рублей
- Аниме-платформер о маленьких инопланетянках в доме Gun Gun Pixies - 80 рублей
- Карточный баттлер Super Bullet Break - 248 рублей
- А вот другая аниме-игра Konosuba - God's Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! получила скидку всего 25% и стоит 1200 рублей.
- Помимо этого, в каталоге издателя есть бесплатные игры и игры-прологи.
Распродажа закончится 26 сентября.