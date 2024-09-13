Осеннее дополнение для Quake Champions принесло в игру три новых скина, оптимизацию игры и новый баланс оружия.

Крупное обновление для Quake Champions принесло множество важных изменений, часть которых игроки ожидали с момента прошлого обновления. В игре стартовал 22 сезон. Для покупки стал доступен новый баттл-пасс, аналогичный баттл-пасу, что был доступен прошлой осенью. Он содержит осенние и хэллоуинские украшения для чемпионов, подиума и профиля. Игроки, однажды разблокировавшие уровень 25, получают доступ к соревновательному режиму навсегда.

Значительные изменения коснулись оптимизации игры и звуковых эффектов. Исправлены утечки памяти, оптимизирована нагрузка на процессор и память.Звуки в игре снова работают на частоте 44.1kHz. Многие звуки перестроены, некоторые ресэмплированы.

Переработаны характеристики оружия. В основном, пушки получили небольшое увеличение урона. В игру добавлены три скина по мотивам дополнений Quake 2 - Ground Zero и The Reckoning. Представленная в августе карта Cursed Soul получила ряд исправлений и улучшенный свет. На карте Lockbox изменена раскладка предметов.

Важное обновление для чемпиона Дум Слеера - механика способности “Берсерк” улучшена, чтобы игрокам было проще атаковать противников. Однако, делать двойной прыжок во время способности “Берсерк” больше нельзя.