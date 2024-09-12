Головоломка FaeVerse Alchemy вышла из раннего доступа Steam. Она интересна длительной историей разработки, во время которой игра стала бесплатной, получила релиз на платформе Itch, сменила движок и снова стала платной.

Инди-студия Subsoap выпустила финальную версию головоломки FaeVerse Alchemy Reborn, оригинальный релиз которой произошел в 2014 году. Первоначально платная игра из-за трудности в разработке в 2016 году стала бесплатной, а затем, в 2021 году получила улучшенную версию, которая была недоступна в Steam. 12 сентября 2024 года игра вышла из раннего доступа, активная разработка новой версии шла с 2018 года.

Оригинальную версию игры игроки высоко оценили за высокую сложность, фэнтезийную атмосферу и оригинальный визуальный стиль. Геймплей игры представлял собой смесь механик “Тетриса” и игр жанра “три-в-ряд”. Но игроки также критиковали игру за недоработанные режимы игры и высокую цену.

Новая версия игры работает на новом движке — Defold. В ней доступно шесть режимов игры, меню достижений, выбор элемента стихии. Игрокам необходимо комбинировать элементы, чтобы получать новые и зарабатывать очки.

Помимо этого, игра снова стала платной. Но пользователи Steam, у которых уже была бесплатная версия игры на аккаунте, получат игру бесплатно.



