Инди-студия Subsoap выпустила финальную версию головоломки FaeVerse Alchemy Reborn, оригинальный релиз которой произошел в 2014 году. Первоначально платная игра из-за трудности в разработке в 2016 году стала бесплатной, а затем, в 2021 году получила улучшенную версию, которая была недоступна в Steam. 12 сентября 2024 года игра вышла из раннего доступа, активная разработка новой версии шла с 2018 года.
Оригинальную версию игры игроки высоко оценили за высокую сложность, фэнтезийную атмосферу и оригинальный визуальный стиль. Геймплей игры представлял собой смесь механик “Тетриса” и игр жанра “три-в-ряд”. Но игроки также критиковали игру за недоработанные режимы игры и высокую цену.
Новая версия игры работает на новом движке — Defold. В ней доступно шесть режимов игры, меню достижений, выбор элемента стихии. Игрокам необходимо комбинировать элементы, чтобы получать новые и зарабатывать очки.
Помимо этого, игра снова стала платной. Но пользователи Steam, у которых уже была бесплатная версия игры на аккаунте, получат игру бесплатно.