Крупную партию Sony PlayStation 5 раскупили за несколько минут
В дефиците не только видеокарты, но и приставки нового поколения от Sony. Геймеры, отчаявшиеся купить видеокарты, устремили свои взоры на консоли, ведь для майнинга они не используются и по логике вещей, купить их несколько проще. Но не тут то было. Последствий затянувшейся пандемии никто не отменял. Заводы простаивали или работали не на полную производственную мощность. Как результат — перебои с поставками комплектующих. Но это лишь одна беда, другая же, заключается в том, что перекупщики оказываются значительно быстрее рядовых покупателей, особенно если используют софт. Так произошло и в этот раз.
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В популярный зарубежный интернет-магазин Game поступила крупная партия PlayStation 5 из 2000 штук, и тут же была раскуплена. Перекупщики создали бота, который в мгновение разобрал все приставки. Об этом стало известно от самих же создателей этого ПО — они незамедлительно отчитались в Twitter.
Аккаунт под ником Carnage Bot поведал, что его участники провели около 2000 покупок в магазине Game в течении короткого промежутка времени. Твит тут же был завален массой негативных комментариев со стороны возмущённых покупателей. В итоге, запись быстро удалили, а учётную запись заблокировали.
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В самом магазине пообещали, что в будущем модераторы будут тщательнее контролировать предварительные заказы и по возможности соблюдать правило: в одни руки — одна консоль PS5.
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