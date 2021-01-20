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В четвёртом квартале 2021 года спрос на видеокарты резко начал расти — причём, не только на долгожданные новинки от NVIDIA и AMD, которые, к слову, и так были в дефиците, но даже и на старые модели, лежавшие на складах в изобилии. Всё это, в конечном итоге, привело к значительному подорожанию карт, а затем — и к полному исчезновению.

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В данный момент, относительно спокойно можно приобрести разве только GeForce GTX 1050 Ti, которую весьма сложно назвать игровой, да и цена на неё в данный момент больше 15 тысяч рублей, что очень дорого. Основных причин сложившейся ситуации две: во-первых — майнеры, с горящими глазами скупающие по любым ценам всё и вся, что приносит доход. Во-вторых — пандемия, наложившая свой отпечаток на работу заводов, снизив производство необходимых комплектующих. Как следствие — сумма этих факторов привела к тотальному дефициту.

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Некоторые СМИ (в частности, "Ведомости") обратились за комментариями к представителям крупных магазинов электроники. Ответ был не радующим слух — даже до них, многие партии видеокарт не доходят. Перекупщики и майнеры "со связями" выкупают все поставки подчистую. В магазинах дают прогноз, что текущая ситуация продлится приблизительно до лета. Несколько более оптимистичными ожиданиями делятся NVIDIA и AMD — с их слов, ситуация должна стабилизироваться уже в апреле. Мы же считаем, что конкретные сроки давать бессмысленно, а ориентироваться прежде всего нужно на курс криптовалют: когда начнётся глобальная коррекция.

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