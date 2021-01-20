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AMD Ryzen 7 5800G Cezanne с новой графикой Vega засветился в тестах

Тестирование проводилось в программе GPU-z.
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Портал TechPowerUp разместил результаты первых тестов процессора AMD Ryzen 7 5800G Cezanne, который, судя по всему, возглавит линейку десктопных Ryzen 5000G с встроенной графикой. Тестирование получилось не совсем полноценным, так как проводилось только в одной программе GPU-z, которая оценивает только графическое ядро. Что касается производительности самого процессора, то там должно быть всё на уровне, ведь архитектура Zen 3 уже наделала много шума.

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Итак, в программе тестирования засветилось новое поколение "встройки" Vega, которая может похвастать 8 вычислительными блоками и 512 потоковыми процессорами. На представленном скриншоте частота работы GPU всего 1800 МГц, что несколько недотягивает до предыдущего флагмана в лице Ryzen 7 4750G, графическое ядро которого трудилось на частоте 2100 МГц. Но скорее всего, перед нами один из инженерных образцов, где, как мы знаем, частоты значительно ниже. Идём дальше. Процессор 8 ядер/16 потоков, 16 Мб L3 кэша, частота работы пока неизвестна, но определённо должна быть чуть выше, чем у флагмана линейки Ryzen 4000G.

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Так же на скрине бросается в глаза используемый интерфейс PCIe Gen 3.0, что выглядит крайне странно. Но не будем забывать, что перед нами один из первых инженерных образцов. Возможно, позднее, докрутят PCIe Gen 4.0. Полноценный запуск производства семейства Cezanne запланирован на II квартал 2021 года.

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