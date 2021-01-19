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MSI GE76 Raider — топовый игровой ноутбук, анонсированный на выставке CES 2021. Мы все уже привыкли, что между анонсом и релизом, зачастую, проходит очень большой промежуток времени. Но только не в этот раз. Компания заявила, что новинка поступит в свободную продажу уже 26 января. Ноутбук будет базироваться на 8 ядерном 16 поточном монстре Intel Core i7-10870H. За графику будут отвечать видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 (модель MSI GE76 Raider 10UG-232) и GeForce RTX 3080 (модель MSI GE76 Raider 10UH-231).

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Остальные характеристики не менее впечатляющие: оперативная память устанавливается объёмом 32 Гб с частотой 3200 МГц (DDR4), а в качестве накопителя — скоростной NVMe на 1Тб.

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Обе модели комплектуются Full HD (1920×1080) дисплеями диагональю 17,3 дюйма. Они могут похвастать тонкими рамками, рекордной частотой обновления 300 Гц и низким временем отклика 3 мс. Ну, и, конечно же, в дань моде не забыли оснастить гаджет фирменной подсветкой Mystic Light.

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Цены на игровые ноутбуки стартуют с отметки 2299 $ за младшую модель с видеокартой RTX 3070. За старшую же с RTX 3080 на борту, попросят заплатить уже 2899 $. Стоимость, конечно, может многих обескуражить, но не стоит забывать, что перед нами действительно мощные игровые ноутбуки с топовым железом.





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