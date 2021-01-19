Battlefield 6 может оказаться перезапуском всей серии
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Портал Wccftech поделился информацией, полученной от инсайдера Тома Хендерсона, касательно новой игры Battlefield 6. Со слов Тома, новинка будет сильно напоминать всем уже знакомую Battlefield 3. Скорее всего, мы увидим перезапуск нашумевшей серии, поэтому игра имеет все шансы не получить цифрового обозначения, так сказать, назад к истокам. Просто Battlefield.
Мы снова погрузимся в ещё более масштабный мир с множеством многопользовательских сражений, в которых одновременно смогут играть 128 геймеров. Хендерсон так же добавил, что будет присутствовать режим королевской битвы. Помимо этого, есть информация, что шестую часть Battlefiel запустят не только для персональных компьютеров и приставок нового поколения, но и также для старых консолей Xbox One и PS4. Над их оптимизацией трудится специальный отдел. Из существенных минусов стоит отметь — графику, которая будет несколько хуже, и режим многопользовательской игры максимум до 32 игроков одновременно.
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Battlefield 6 пока ещё официально не анонсирована разработчиком, но пробуждающиеся инсайдеры дают понять, что это произойдёт в самое ближайшее время. Тем более, с момента релиза Battlefield V прошло уже достаточно много времени.
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