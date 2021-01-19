Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Battlefield 6 может оказаться перезапуском всей серии

Если верить инсайдеру, то новинка во многом напомнит легендарную Battlefield 3.
[ ] для раздела Блоги
15
3060 Ti - цена почти 100 000р но зато в наличии
Недорогая 2060 Gigabyte - пожалуй лучшее предложение сегодня
RTX 3070 - пожалуй лучшее предложение на сегодня
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Портал Wccftech поделился информацией, полученной от инсайдера Тома Хендерсона, касательно новой игры Battlefield 6. Со слов Тома, новинка будет сильно напоминать всем уже знакомую Battlefield 3. Скорее всего, мы увидим перезапуск нашумевшей серии, поэтому игра имеет все шансы не получить цифрового обозначения, так сказать, назад к истокам. Просто Battlefield.

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3080 - успей купить перед тем как геймеры перейдут на 1030)
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Мы снова погрузимся в ещё более масштабный мир с множеством многопользовательских сражений, в которых одновременно смогут играть 128 геймеров. Хендерсон так же добавил, что будет присутствовать режим королевской битвы. Помимо этого, есть информация, что шестую часть Battlefiel запустят не только для персональных компьютеров и приставок нового поколения, но и также для старых консолей Xbox One и PS4. Над их оптимизацией трудится специальный отдел. Из существенных минусов стоит отметь — графику, которая будет несколько хуже, и режим многопользовательской игры максимум до 32 игроков одновременно.


реклама

Battlefield 6 пока ещё официально не анонсирована разработчиком, но пробуждающиеся инсайдеры дают понять, что это произойдёт в самое ближайшее время. Тем более, с момента релиза Battlefield V прошло уже достаточно много времени.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
25
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
7
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
18
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
73
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
15
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 26
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 48
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 73
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
118
Цена Xiaomi POCO X3 NFC упала на 15% – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, IP53 и АКБ на 5160 мА*ч
12
Wargaming приглашает игроков протестировать режим стратегии для World of Tanks
11
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
204
Redmi Note 8 Pro потерял 20% после праздников – 64 Мп камера, мощный CPU с NFC и быстрой зарядкой
15
Стали известны цены новой линейки процессоров Intel – Core i9-11900K на 50 $ дешевле Core i9-10900K
247
Создатели GTA запатентовали новую систему навигации виртуальных персонажей
6
Даже дешёвые видеокарты GeForce и Radeon исчезают из российских магазинов
42
Китайская компания Zhixin представила мощную видеокарту – 7-нм с производительностью 147 TFLOPS
10
Cyberpunk 2077 оказалась самым большим провалом 2020 года – продажи игры оказались разочаровывающими
17
В Windows 10 найдена критическая ошибка, приводящая к повреждению жёсткого диска
16
Глава CD Projekt RED прокомментировал расследование Bloomberg о производстве Cyberpunk 2077
26
За 6 месяцев Эфир подорожал в 6 раз – рост цены до 3 000 $ может привести к тотальному дефициту GPU
48
Samsung начинает снимать с продажи семейство S20
1
Новый BIOS от ASUS и MSI активирует бесплатный буст Resizable BAR на GPU NVIDIA на чипах AMD 400/500
18
«Ютубер» опубликовал разгромное видео, посвящённое недостаткам Cyberpunk 2077
46
Крупные магазины уже начали избавляться от физических копий Cyberpunk 2077 со скидкой 50%
3
ASUS анонсировала GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II Edition
14
NVIDIA представила новую видеокарту: дефицит ей точно не грозит
15
Десятки тысяч ASIC конфискуют в Иране — незаконные майнеры потребляют энергию мегаваттами
44

Популярные статьи

Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
60
Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
14
Новогодняя распродажа – вечная лицензия на Windows 10 Pro за 1120 рублей
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
25
Обзор материнской платы Gigabyte B550m Aorus Pro-P
60
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
18
Простой гайд по повышению приватности и безопасности пользователя с помощью Windows 10 Sandbox
9
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

AMD
10:50
JS и Python мир вперёд не двигают, они делают мир проще, всё что вокруг ты видишь написано на Си и ассемблере, включил в своей машине музыку, а там MP3 и жутко оптимизированный кодек на ассемблере :).
Ноутбукам не удалось оттянуть на себя покупателей из числа энтузиастов в настольном сегменте
Сергей Попков
10:49
У автора аутизм? Какие скидки в Гог и Стим? Игра так и стоила всегда!!! Где модерации подобного бреда? Или модеры сами не чего не знаю?!
В некоторых магазинах Cyberpunk 2077 подешевел в 2 раза – стоимость игры продолжает снижаться
Vasyan
10:48
где-то в мире загрустил один Яндекс браузер)))
Google закроет для других Chromium браузеров доступ к синхронизации и другим частным API
Bojack Horseman
10:48
1660с за 17000-18000 р. - "с неадекватными ценами"? "вот чем 1660 лучше 1060?" на 25% и выше в ДХ11, и 30% и выше в ДХ12. Лично проверял, есть и та и другая.
ASUS анонсировала GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II Edition
Ваня Кислицын
10:48
есть консоли, взял XSS играю на 4к тв и проблем нет
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Зю
10:48
При чём здесь MP3 и JS? JS - пример из десятков языков, на которых пишут "кухарки". А вы обделались и съезжаете с темы, меняя содержимое сообщения
Ноутбукам не удалось оттянуть на себя покупателей из числа энтузиастов в настольном сегменте
Ваня Кислицын
10:48
:D rx 570/8 самая прибыльная видеокарта. Причем разница между 4-8 гб по прибыльности майнинга в разы отличается, доходит до сотен рублей в день.
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Игорь Семенов
10:48
Вот доберусь до вертела в BF6 , покажу вам школоте старпера :D
Battlefield 6 может оказаться перезапуском всей серии
Ваня Кислицын
10:46
Нормальная сборка, причем с заделом на апгрейд когда комплектующие появятся по адекватной цене
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Sten Lee
10:45
все работает на 10 если конечно оборудование не 90х годов
5 причин, почему я отказался от Windows 10 на рабочем компьютере и вернулся на Windows 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем