Обнаружена новая проблема зарядки MacBook Pro - ноутбук просит отнести его в сервис
Владельцы весьма недешёвых ноутбуков MacBook Pro столкнулись с серьёзной проблемой, которая носит не массовый характер, но всё же часто встречается. Сообщается, что уровень заряда батареи падает до 1%, а на экране появляется сообщение о необходимости ремонта в сервисном центре. Попытки подзарядить устройство не приводят к результату, перезагрузка также не помогает. Пользоваться гаджетом можно, но только при подключении к розетке. Самое интересное — по имеющейся информации данная неприятность фиксируется только у китайских пользователей.
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Достоверно известно, что проблема встречается не в какой-то конкретной модели, а сразу в нескольких. Жалобы поступали как от владельцев ноутбуков на базе чипсетов от Intel, так и от пользователей, предпочитающих процессоры собственной разработки Apple-М1.
Сотрудники Apple уже приступили к поискам вариантов устранения проблемы. По предварительной версии, причиной является баг в программном обеспечении. Ну что ж, остаётся только надеяться, что это действительно так, ведь выпустить патч, исправляющий ошибку, значительно проще, нежели устраивать отзывную кампанию.
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