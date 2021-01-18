Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Владельцы весьма недешёвых ноутбуков MacBook Pro столкнулись с серьёзной проблемой, которая носит не массовый характер, но всё же часто встречается. Сообщается, что уровень заряда батареи падает до 1%, а на экране появляется сообщение о необходимости ремонта в сервисном центре. Попытки подзарядить устройство не приводят к результату, перезагрузка также не помогает. Пользоваться гаджетом можно, но только при подключении к розетке. Самое интересное — по имеющейся информации данная неприятность фиксируется только у китайских пользователей.

реклама

Достоверно известно, что проблема встречается не в какой-то конкретной модели, а сразу в нескольких. Жалобы поступали как от владельцев ноутбуков на базе чипсетов от Intel, так и от пользователей, предпочитающих процессоры собственной разработки Apple-М1.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Сотрудники Apple уже приступили к поискам вариантов устранения проблемы. По предварительной версии, причиной является баг в программном обеспечении. Ну что ж, остаётся только надеяться, что это действительно так, ведь выпустить патч, исправляющий ошибку, значительно проще, нежели устраивать отзывную кампанию.

реклама



