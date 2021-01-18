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Honor V40 получит технологию повышения производительности GPU Turbo X

Данная технология призвана существенно повысить производительность и без того не слабого чипсета.
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Известный портал Gizmochina утверждает, что в Honor V40 будет использована технология GPU Turbo X, с помощью которой удастся значительно повысить производительность GPU. Приставка "Х" означает следующее поколение версии GPU Turbo, дебют которой состоялся в 2018 году на смартфоне Honor Play. Тогда тесты показали, что эта технология действительно даёт ощутимый прирост производительности в играх. Из всего этого становится ясно, что новинка имеет хороший задел для любителей мобильных игр.

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Напомним, что Honor V40 построен на процессоре от MediaTek - Dimensity 1000+. В смартфон будут устанавливать качественный OLED дисплей с диагональю 6,72 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Объём оперативной памяти 8 Гб (LPDDR4X), а постоянной 128 либо 256 Гб на выбор. Производитель заявляет поддержку скоростной зарядки через провод мощностью 66 Вт. Не забыли и про быструю беспроводную: пользователи смогут рассчитывать на 45 Вт. Так же смартфон может похвастать тройной основной камерой с датчиками на 50, 8 и 2 Мп. Что касается селфи-камеры, то тут она двойная - 32 и 16 Мп. Приятным дополнением с прицелом на будущее, является возможность работы в новых сетях пятого поколения 5G.

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Официальная презентация новинки запланирована на 22 января. Самый дешёвый смартфон с накопителем на 128 Гб обойдётся приблизительно в 617 долларов. Старшая версия вероятнее всего будет оценена в 700-750$.

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