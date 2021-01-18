Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Core i7-11375H на 27 % опережает AMD Ryzen 7 4800HS

Пользователю из Китая удалось заполучить для теста ноутбук с новейшим процессором Intel.
[ ] для раздела Блоги
8
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Недорогая 2060 Gigabyte - пожалуй лучшее предложение сегодня
RTX 3090 дороже 250 тр
RTX 3060 Ti - вдвое дороже, чем ты думаешь
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Корпорация Intel на выставке CES 2021 представила новейшие мобильные процессоры семейства Tiger Lake-H35. К сожалению, это был просто анонс с заявлением, что Core i7-11375H в однопоточном режиме сумеет опередить Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H почти на 30%. Первые же экземпляры нам обещают не ранее конца января 2021 года.

реклама

Однако, благодаря одному пользователю из Китая, мы можем лицезреть реальные данные производительности топового чипсета Core i7-11375H. Ему удалось заполучить ноутбук с данным процессором и прогнать его в нескольких популярных бенчмарках: Cinebench R20, Cinebench R15 и Master Lu. Последний бенчмарк очень популярен в Китае. Согласно представленному скриншоту, мобильный флагман от Intel получил внушительные 236 и 605 баллов в одноядерных тестах Cinebench R15 и Cinebench R20, соответственно. Эти показатели в среднем на 15% выше, чем у его предшественника Core i7-10750H. В тесте Master Lu отрыв составил 23 %. Это всё хорошо, но больший интерес вызывает сравнение с конкурентом от AMD: Ryzen 7 4800HS. Он вполне ожидаемо отстал от Intel на 25,5 % в Cinebench R20 и на 27 % в Cinebench R15 .

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно
RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
RX 5500 в наличии, цена не конь
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Что ж, как мы видим, Intel сдержала слово. Однако поклонникам Intel пока рано радоваться, ведь мы ещё не видели сравнение i7-11375H с мобильными процессорами AMD 5000-ой серии, которые судя по последним тенденциям, могут вполне легко обойти продукцию от синего лагеря.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
6
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
18
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
15
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
30
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 48
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 71
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
109
На границе с Украиной был задержан ведьмак с настоящей Ласточкой – мечем Цири, прямо как в книге
58
Процессоры Ryzen 5000 продолжают дешеветь – цены в магазинах РФ приближаются к рекомендованным
58
Первые тесты Core i9-11900K – полное поражение от Core i9-10900K в играх и синтетике от Wccftech
49
Названы сроки выхода и производительность видеокарты Intel DG2 – конкурент NVIDIA с ценой до 600 $
30
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
146
Стали известны цены новой линейки процессоров Intel – Core i9-11900K на 50 $ дешевле Core i9-10900K
236
Серверы Star Wars Battlefront II не справились с наплывом игроков после бесплатной раздачи в EGS
42
Графеновый аккумулятор GAC с сентября может появиться в электро-кроссовере AION V
18
Наиболее полная информация о видеокартах GeForce RTX 3050/3050Ti – цены, описание и сроки выхода
13
Microsoft окончательно заблокировала Flash Player на Windows 10 – повышаем безопасность ОС
7
Создатели GTA запатентовали новую систему навигации виртуальных персонажей
5
Россиянин разогнал Radeon RX 6800 до 2.6 ГГц на балконе
40
Battlefield 6 может стать эксклюзивом для Xbox Series и ПК
27
Новый генеральный директор Intel обозначил главного конкурента на рынке ПК
115
Глава CD Projekt RED прокомментировал расследование Bloomberg о производстве Cyberpunk 2077
25
За 6 месяцев Эфир подорожал в 6 раз – рост цены до 3 000 $ может привести к тотальному дефициту GPU
47
Директор AMD Лиза Су рассказала о проблемах поставок и будущем процессоров
28
Китайская компания Zhixin представила мощную видеокарту – 7-нм с производительностью 147 TFLOPS
8
Новый патч для эмулятора PlayStation 3 повышает FPS и исправляет множество багов в Uncharted 3/TLoU
7

Популярные статьи

Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего
50
Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
50
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
6
Обзор материнской платы Gigabyte B550m Aorus Pro-P
20
Новогодняя распродажа – вечная лицензия на Windows 10 Pro за 1120 рублей
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1

Сейчас обсуждают

Valentin Partizan
11:38
вам так надо в ноутбуке такая мощь? + тдп в 45Вт куда отводить ? вам нужен кипятильник? ноутбук должен быть лёгкий и холодный. даже у интела макс 35Вт - это тоже много.
Intel Core i7-11375H на 27 % опережает AMD Ryzen 7 4800HS
ccoonstt
11:38
Отлично! Фотографии бы ещё с фокусом.:)
Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
Муртаза-Али Магомедов
11:38
Шас с зен3 сравнят, и они втопчут новый интел куда поглубже, сравнили не с 4800H а именно с 4800HS чтобы отрыв казался большим
Intel Core i7-11375H на 27 % опережает AMD Ryzen 7 4800HS
corvus
11:37
Вега 8 в 5800U натянет вегу 10 в 2700u как нечего делать.
AMD призывает не забывать, что в семействе мобильных Ryzen 5000 есть представители архитектуры Zen 2
Valentin Partizan
11:34
уже как бы 21 год!!! очнитесь. две недели до выпуска - какой год?
Intel Core i7-11375H на 27 % опережает AMD Ryzen 7 4800HS
Дмитрий Товалович
11:34
Плюсую
На границе с Украиной был задержан ведьмак с настоящей Ласточкой – мечем Цири, прямо как в книге
ccoonstt
11:33
Вы правы в ценовом аспекте, но что касается креплений, тут вы идиот. У АМД идеальное заводское крепление, конструкция которого со стальной пластиной надёжна и совместима по пластиковым зубцам с кулера...
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
❤️Заццените мои фотоочки✅
11:33
За 6 месяцев Эфир подорожал в 6 раз – рост цены до 3 000 $ может привести к тотальному дефициту GPU
❤️Заццените мои фотоочки✅
11:33
Глава CD Projekt RED прокомментировал расследование Bloomberg о производстве Cyberpunk 2077
❤️Заццените мои фотоочки✅
11:32
Новый генеральный директор Intel обозначил главного конкурента на рынке ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем