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Корпорация Intel на выставке CES 2021 представила новейшие мобильные процессоры семейства Tiger Lake-H35. К сожалению, это был просто анонс с заявлением, что Core i7-11375H в однопоточном режиме сумеет опередить Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H почти на 30%. Первые же экземпляры нам обещают не ранее конца января 2021 года.

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Однако, благодаря одному пользователю из Китая, мы можем лицезреть реальные данные производительности топового чипсета Core i7-11375H. Ему удалось заполучить ноутбук с данным процессором и прогнать его в нескольких популярных бенчмарках: Cinebench R20, Cinebench R15 и Master Lu. Последний бенчмарк очень популярен в Китае. Согласно представленному скриншоту, мобильный флагман от Intel получил внушительные 236 и 605 баллов в одноядерных тестах Cinebench R15 и Cinebench R20, соответственно. Эти показатели в среднем на 15% выше, чем у его предшественника Core i7-10750H. В тесте Master Lu отрыв составил 23 %. Это всё хорошо, но больший интерес вызывает сравнение с конкурентом от AMD: Ryzen 7 4800HS. Он вполне ожидаемо отстал от Intel на 25,5 % в Cinebench R20 и на 27 % в Cinebench R15 .

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Что ж, как мы видим, Intel сдержала слово. Однако поклонникам Intel пока рано радоваться, ведь мы ещё не видели сравнение i7-11375H с мобильными процессорами AMD 5000-ой серии, которые судя по последним тенденциям, могут вполне легко обойти продукцию от синего лагеря.