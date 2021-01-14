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Тайваньской компанией ASUS анонсирован ультратонкий и лёгкий ноутбук ZenBook 13 OLED (UM325), работающий под управлением операционной системы Windows 10 Home. Сердцем стал высокопроизводительный процессор от AMD из новой линейки.

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В новинку установлен 13,3" дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080), занимающий 88 процентов площади. Цветовой охват 100% по новому стандарту DCI-P3, который превосходит sRGB. Яркость панели 400 кд/м2.

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Процессором был выбран шестиядерный (12 потоков) AMD Ryzen 5 5600U с архитектурой Zen 3, работающий на частоте от от 2,3 до 4,2 ГГц. Объём оперативной памяти 8 либо 16 Гбайт LPDDR4X на выбор. В качестве накопителя предлагается NVMe SSD M.2 до 1Tb.

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Приятным дополнением является аудиосистема Harman Kardon, а также множество интерфейсов: USB 3.2 Gen2 Type C, USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI 2.0b. Производитель заявляет время автономной работы на одном заряде - до 16 часов. Габариты 304 х 203 х 13,9 мм. Вес около 1,1 кг. Стоимость пока не раскрывается.