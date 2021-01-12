В поисках сокровищ или где купить RTX 3000 серии
реклама
Пандемия и взрывной рост криптовалют оказали негативный эффект на доступность нового поколения видеоадаптеров от NVIDIA. Линейка получилась крайне удачной, как для современных игровых проектов, так и для майнинга криптовалют. А если сюда приплюсовать весьма демократичные рекомендованные цены, то покупка становится ещё более интересной. Но вся беда в том, что по тому прайсу карточки мы вряд ли увидим в ближайшей перспективе. Ну что ж, за ценой, как говорится, не постоим, и, попробуем найти RTX 3000 серии в наличии. Итак, начнём с дорогих флагманских карт, так как их проще найти ввиду дороговизны.
Интересный вариант есть на Яндекс Маркет в лице Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC 24GB за 170659 рублей. Перед нами геймерская карточка с хорошим охлаждением и разгоном прямо с завода.
GIGABYTE GeForce RTX 3090 TURBO можно взять в сети магазинов DNS за 162999 рублей. Но этот вариант с турбиной, которая многим не по душе из-за более шумной работы и высоких температур под нагрузкой.
реклама
Далее на очереди RTX 3080. В достаточно известном магазине XPERT нашлись интересные варианты в наличии.
реклама
Gigabyte RTX 3080 EAGLE OC 10G по цене 119700 рублей.
реклама
EVGA RTX 3080 XC3 BLACK GAMING по 125700 рублей.
Сразу несколько видеокарт появились в наличии в сети магазинов Ситилинк по ценам от 66990 до 80990 рублей.
PALIT NVIDIA GeForce RTX 3070 GAMINGPRO OC 8G
GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3070 GAMING OC-8GD
MSI nVidia GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO 8ГБ
RTX 3060ti удалось найти только в магазине XPERT по ценам близким к RTX 3070. Что вполне объяснимо тем, что прибыльность в майнинге у них на одном уровне, но при этом 3060ti потребляет меньше электричества и требует всего 1 8-pin разъём дополнительного питания.
EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC GAMING 8GB 75000 рублей.
MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB 77700 рублей.
В заключение хотим отметить, что дефицит понемногу начинает ослабевать, и новое поколение всё-таки начинает появляться на полках магазинов. Да, не все модели. Да, цены далеки от рекомендованных, но это лучше, чем ничего, как было до недавнего времени.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила