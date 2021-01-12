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В поисках сокровищ или где купить RTX 3000 серии

Графические адаптеры нового поколения в огромном дефиците, но мы нашли варианты, где можно их приобрести.
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<b>Успей заказать 3070 за лютые копейки</b>
Цена идет вниз на 3060 Ti в Ситилинке
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
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Пандемия и взрывной рост криптовалют оказали негативный эффект на доступность нового поколения видеоадаптеров от NVIDIA. Линейка получилась крайне удачной, как для современных игровых проектов, так и для майнинга криптовалют. А если сюда приплюсовать весьма демократичные рекомендованные цены, то покупка становится ещё более интересной. Но вся беда в том, что по тому прайсу карточки мы вряд ли увидим в ближайшей перспективе. Ну что ж, за ценой, как говорится, не постоим, и, попробуем найти RTX 3000 серии в наличии. Итак, начнём с дорогих флагманских карт, так как их проще найти ввиду дороговизны.

Интересный вариант есть на Яндекс Маркет в лице Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC 24GB за 170659 рублей. Перед нами геймерская карточка с хорошим охлаждением и разгоном прямо с завода.

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GIGABYTE GeForce RTX 3090 TURBO можно взять в сети магазинов DNS за 162999 рублей. Но этот вариант с турбиной, которая многим не по душе из-за более шумной работы и высоких температур под нагрузкой.

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Далее на очереди RTX 3080. В достаточно известном магазине XPERT нашлись интересные варианты в наличии.

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Gigabyte RTX 3080 EAGLE OC 10G по цене 119700 рублей.

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EVGA RTX 3080 XC3 BLACK GAMING по 125700 рублей.

Сразу несколько видеокарт появились в наличии в сети магазинов Ситилинк по ценам от 66990 до 80990 рублей.

PALIT NVIDIA GeForce RTX 3070 GAMINGPRO OC 8G


GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3070 GAMING OC-8GD

MSI nVidia GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO 8ГБ

RTX 3060ti удалось найти только в магазине XPERT по ценам близким к RTX 3070. Что вполне объяснимо тем, что прибыльность в майнинге у них на одном уровне, но при этом 3060ti потребляет меньше электричества и требует всего 1 8-pin разъём дополнительного питания.

EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC GAMING 8GB 75000 рублей.

MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB 77700 рублей.

В заключение хотим отметить, что дефицит понемногу начинает ослабевать, и новое поколение всё-таки начинает появляться на полках магазинов. Да, не все модели. Да, цены далеки от рекомендованных, но это лучше, чем ничего, как было до недавнего времени. 

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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