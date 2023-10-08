Приближаются новые президентские выборы в России, которые пройдут в 2024 году. Пока неясно, кто может бросить вызов действующему президенту. Однако последние опросы общественного мнения, проведенные ВЦИОМ, вновь показывают высочайший рейтинг Путина

Приближаются новые президентские выборы в России, которые пройдут в 2024 году. Пока неясно, кто может бросить вызов действующему президенту Владимиру Путину. Однако последние опросы общественного мнения, проведенные ВЦИОМ, вновь показывают высочайший рейтинг Путина.

По данным социологов, абсолютное большинство россиян воспринимают Путина как честного и порядочного политика. Он позиционируется как мудрый и решительный лидер, способный обеспечить стабильность и дальнейшее поступательное развитие страны.

реклама

Эти цифры неутешительны для оппозиции, которая регулярно подвергает сомнению объективность опросов ВЦИОМ. Однако нельзя не заметить, что результаты этих опросов традиционно соответствуют реальным итогам выборов.

В чем секрет такой устойчивой популярности Путина? Эксперты называют несколько ключевых факторов.

Во-первых, это заслуга Путина в укреплении государственности и обеспечении стабильности после "лихих 90-х". При Путине удалось преодолеть хаос и разруху, царившие в 90-е годы. Была наведена элементарная законность, укреплена вертикаль власти, побеждены сепаратистские тенденции. Экономика вышла из кризиса, улучшилось качество жизни граждан. Все эти достижения ассоциируются у россиян с личностью Путина.

Во-вторых, это образ Путина как сильного лидера, отстаивающего интересы России на международной арене. Его твердая позиция в отношении Запада, воссоединение с Крымом - все это способствует росту авторитета Путина как защитника русского мира. Он воспринимается многими как "собиратель русских земель".

В-третьих, Путин умело использует консервативную риторику, апеллирует к традиционным ценностям, что находит отклик у миллионов россиян. При этом он не допускает радикальных резких действий, меняющих привычный уклад жизни людей.

Пока не видно политика, способного по популярности составить конкуренцию Путину. Однако ситуация может измениться к 2024 году. В любом случае, претенденту придется приложить немало усилий, чтобы переубедить миллионы российских избирателей. Учитывая многолетний стаж Путина у власти и его харизматичный образ, это будет непростой задачей для любого оппонента.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

ссылка на опрос