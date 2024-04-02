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Айзанат Умалатова
OPPO A3 Pro 5G: раскрыт дизайн в просочившемся рендеринге
Просочившиеся рендеры OPPO A3 Pro 5G раскрывают дизайн.

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OPPO A3 Pro 5G предстала в просочившихся рендерах, раскрывающих ее дизайн и некоторые ключевые детали. Информация поступает от надежного информатора Стива Хеммерстоффера (он же onleaks). Хотя дата запуска смартфона остается загадкой, он появится в качестве преемника прошлогоднего A2 Pro. Примечательно, что предстоящий A3 Pro 5G также еще не получил никаких сертификатов.

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OPPO A3 Pro 5G сохранит тот же круглый островок камеры на задней панели, что и A2 Pro. В нем установлены два датчика, фиктивный блок и светодиодная вспышка. Дизайн напоминает серии Huawei Mate и OPPO Find X-series. Кнопки включения и регулировки громкости расположены с правой стороны. Судя по всему, первый не будет использоваться в качестве сканера отпечатков пальцев. Он будет интегрирован с дисплеем. Смартфон имеет тонкий профиль.

На передней панели OPPO A3 Pro 5G оснащен плоским дисплеем, окруженным тонкими рамками по бокам. Между тем, в верхней и нижней части имеются незначительные рамки. Экран имеет выровненное по центру отверстие. В нижней части телефона расположен порт USB-C и решетка динамика. На рендерах было видно 3,5-мм разъем для наушников.

По данным Onleaks, размеры OPPO A3 Pro 5G будут составлять 162,7 x 74,5 x 7,8 мм. Он будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, но разрешение, тип панели и частота обновления на данный момент остаются неизвестными.

#oppo
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Смартфоны OPPO Find серии X7 станут первыми смартфонами 5G-Advanced
Опубликованы рендеры OPPO A3 Pro 5G, раскрывающие общий дизайн смартфона
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