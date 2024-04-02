Публичный блокчейн-проект Китая возглавляет Conflux Network.

Китай наращивает усилия по созданию масштабной блокчейн-сети, несмотря на свою строгую позицию против криптовалют. Цель состоит в том, чтобы позволить правительству Китая заниматься деятельностью, связанной с блокчейном, особенно в трансграничных условиях. Китайское правительство запустило ‘Ультрамасштабную блокчейн-инфраструктурную платформу для инициативы "Пояс и путь"". Объявленная в 2013 году амбициозная китайская инициатива "Один пояс и один путь" (BRI) представляет собой стратегию развития глобальной инфраструктуры, с помощью которой она призвана соединить континенты по суше и морю.

Проект предстоящей китайской публичной блокчейн-платформы возглавляет Conflux Network. О запуске было объявлено в воскресенье. Это многоцепочечная блокчейн-система, (сетью управляет Фонд Conflux Foundation), который также называется Шанхайским научно-исследовательским институтом блокчейна с древовидным графиком.

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Сеть Conflux опубликовала обновления о проекте в X (ранее Twitter), сообщив, что платформа "обеспечит основу для разработки приложений, демонстрирующих трансграничное сотрудничество".

Основной целью проекта является создание публичной блокчейн-инфраструктурной платформы. Эта платформа сможет поддержать реализацию проектов трансграничного сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь". Она обеспечит базу для разработки приложений.

Это не первый случай, когда Китай проявляет некоторый интерес к изучению сектора Web3. Китайское правительство недавно намекнуло на свой план готовности к решению проблемы роста метавселенных технологий в стране.

В январе 2024 года китайское правительство создало специальный орган, на который возложена ответственность за установление стандартов использования технологий метавселенной в Китае. В эту группу входят несколько китайских технологических гигантов, включая Tencent, Baidu и Ant Group.

Китай также лидирует на азиатском рынке по проведению испытаний CBDC на продвинутой стадии, в которых участвуют международные банки, такие как Standard Chartered.

В то время как Пекин ввел полный запрет на деятельность, связанную с криптовалютой, в сентябре 2021 года из-за нехватки электроэнергии. Подпольной сети криптотрейдеров удалось сохранить торговые операции в рабочем состоянии. В отчете вьетнамской инвестиционной компании Kyros Ventures за декабрь 2023 года утверждалось, что стабильные монеты особенно популярны в Китае: 33,3% китайских инвесторов владеют этими цифровыми валютами.