Новая модель искусственного интеллекта, над которой работают исследователи Apple, получила название ReALM.

Исследователи Apple опубликовали новую статью о модели искусственного интеллекта (ИИ), которая, как утверждается, способна понимать контекстный язык. В еще не прошедшем рецензирование исследовательском документе также упоминается, что модель большого языка (LLM) может работать полностью на устройстве, не потребляя больших вычислительных мощностей. Судя по описанию модели искусственного интеллекта, она подходит для роли помощника на смартфоне и может улучшить Siri, встроенного голосового помощника технологического гиганта. В прошлом месяце Apple опубликовала ещё одну статью о мультимодальной модели искусственного интеллекта, получившей название MM1.

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Исследовательский документ в настоящее время находится на стадии предварительной печати и опубликован на arXiv, онлайн-хранилище научных работ с открытым доступом. Модель искусственного интеллекта получила название ReALM, которое сокращено для обозначения эталонного разрешения как Языковая модель. В документе подчеркивается, что основная задача модели - выполнять задачи, которые запрашиваются с использованием контекстного языка.

ReALM создан для выполнения задач на интеллектуальном устройстве. Эти задачи разделены на три сегмента — объекты на экране, объекты в диалоге и объекты в фоновом режиме. Судя по примерам, приведенным в статье, экранные объекты относятся к задачам, которые появляются на экране устройства. Диалоговые объекты основаны на запросе пользователя. А фоновые объекты относятся к задачам, которые выполняются в фоновом режиме, таким как воспроизведение песни в приложении.

В документе утверждается, что, несмотря на выполнение сложной задачи понимания, обработки и выполнения действий, предлагаемых контекстными подсказками, она не требует больших вычислительных затрат. Это делает ReaLM идеальным выбором для практической системы эталонного разрешения, которая может существовать на устройстве без ущерба для производительности. Всё это достигается за счет использования меньшего количества параметров, чем в основных LLM (GPT-3.5 и GPT-4).

Несмотря на работу в такой ограниченной среде, модель искусственного интеллекта продемонстрировала “существенно” лучшую производительность, чем OpenAI GPT-3.5 и GPT-4. В документе уточняется, что в тестах только для текста, модель показала лучшие результаты чем GPT-3.5. Однако она превзошла GPT-4 в отношении высказываний пользователей, зависящих от домена.