Великобритания и Соединенные Штаты входят в число стран, создающих государственные институты безопасности искусственного интеллекта.

Соединенные Штаты и Великобритания в понедельник объявили о новом партнерстве в области науки о безопасности искусственного интеллекта на фоне растущих опасений по поводу предстоящих версий следующего поколения.

Министр торговли Джина Раймондо и министр технологий Великобритании Мишель Донелан подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании по совместной разработке передовых моделей тестирования искусственного интеллекта в соответствии с обязательствами, объявленными на саммите по безопасности искусственного интеллекта в Блетчли-парке.

реклама "Мы все знаем, что искусственный интеллект является определяющей технологией нашего поколения", - сказал Раймондо. "Это партнерство ускорит работу обоих наших институтов по всему спектру для устранения рисков, связанных с нашей национальной безопасностью и озабоченностями нашего общества в целом".

Великобритания заявила в октябре, что ее институт изучит и протестирует новые типы искусственного интеллекта. Соединенные Штаты заявили в ноябре, что запускают собственный институт безопасности для оценки рисков, связанных с передовыми моделями искусственного интеллекта. Сейчас работает с 200 компаниями и организациями.

В рамках официального партнерства Великобритания и Соединенные Штаты планируют провести как минимум одно совместное тестирование общедоступной модели и рассматривают возможность обмена кадрами между институтами. Обе страны работают над развитием аналогичных партнерских отношений с другими странами для повышения безопасности искусственного интеллекта.

"Это первое соглашение такого рода в любой точке мира", - сказал Донелан. "Искусственный интеллект уже является необычайной силой добра в нашем обществе и обладает огромным потенциалом для решения некоторых из крупнейших мировых проблем, но только в том случае, если мы сможем справиться с этими рисками".

Генеративный искусственный интеллект, который может создавать тексты, фотографии и видео в ответ на открытые запросы, вызвал волнение, а также опасения, что он может сделать некоторые рабочие места устаревшими, повлиять на выборы, потенциально подавить людей и привести к катастрофическим последствиям.

В совместном интервью Reuters в понедельник Раймондо и Донелан заявили, что необходимы срочные совместные действия для устранения рисков искусственного интеллекта.

"Вот-вот будет выпущен следующий набор моделей, которые будут более мощными", - сказал Донелан. "Мы сосредоточены на областях, которые мы разделяем, завоевываем и на которых действительно специализируемся".

Раймондо заявила, что поднимет вопросы искусственного интеллекта на заседании Совета по торговле и технологиям США-ЕС в четверг в Бельгии.

Администрация Байдена планирует вскоре объявить о пополнении своей команды по ИИ, сказал Раймондо. "Мы задействуем все ресурсы правительства США".

Обе страны планируют обмениваться ключевой информацией о возможностях и рисках, связанных с моделями и системами искусственного интеллекта, а также техническими исследованиями в области безопасности ИИ.

В октябре Байден подписал указ, направленный на снижение рисков, связанных с искусственным интеллектом. В январе Министерство торговли заявило, что предлагает обязать американские облачные компании определять, получают ли иностранные организации доступ к американским центрам обработки данных для обучения моделей искусственного интеллекта.

В феврале Великобритания заявила, что потратит более 100 миллионов фунтов стерлингов ($125,5 миллиона) на запуск девяти новых исследовательских центров и обучение регулирующих органов этой технологии.

Раймондо сказала, что ее особенно беспокоит угроза применения искусственного интеллекта для биотерроризма или симуляции ядерной войны.