В Android 15 появятся разборные панели регулировки громкости.

Android 15 вносит серьезные изменения в дизайн панели регулировки громкости. До запуска следующей версии операционной системы для смартфонов Android еще несколько месяцев, но некоторые из ее новых функций уже просочились. Недавно в отчете утверждалось, что пользователи смогут архивировать приложение в Android 15, чтобы сэкономить место на своем смартфоне, вместо того, чтобы полностью удалять его. В другом отчете утверждается, что панель управления громкостью наконец-то будет переведена на язык Google Material You design language.

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Согласно отчету аналитика Мишаля Рахмана (через Android Authority), Android 15 продолжит процесс приведения всех областей смартфона к стандартам Material You. Новый язык дизайна был впервые представлен в 2021 году с Android 12, и с тех пор Google добавляет его в различные приложения и функциональные возможности. Согласно отчету, панель регулировки громкости является последней, в которой представлены ее элементы.

Текущая панель регулировки громкости уже имеет некоторые элементы с нижней панелью, появляющейся при нажатии кнопки регулировки громкости. Однако текущий дизайн включает тонкие ползунки для мультимедиа, звонков, уведомлений и звуковых потоков будильника. Также есть заголовок с надписью "Звук и вибрация" и значки, которые размещены рядом со слайдером, а название потока размещено над слайдером.

В обновленной панели регулировки громкости немного изменены ползунки. Они были замечены в последнем выпуске Android 15 Developer Preview 2, однако не были доступны бета-тестерам. Новые ползунки стали толще и имеют форму таблеток. Значок и текст аудиопотока размещены внутри слайдера, а рядом со слайдером мультимедиа есть кнопка, которая при нажатии сворачивает всю панель в одну строку. Повторное нажатие открывает полностью развернутый вид.

Судя по опубликованному изображению, верхняя надпись также исчезла, и ее заменил постоянный значок переключателя аудиовыхода. Значок остается на месте, даже если звук не воспроизводится через внешний динамик, и указывает на то, что звук воспроизводится через само устройство. В отчете также подчеркивается, что при настройке громкости потока текст также перемещается, чтобы всегда оставаться видимым. Переработанная панель регулировки громкости может поставляться со стабильной версией Android 15.