"Крупнейший разгром в истории": в США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в своей последней публикации в социальной сети X. Сакс прокомментировал высказывание известного предпринимателя Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий. Это заявление вызвало волну возмущения и шокировало мировое сообщество.

По мнению Сакса, такое поражение украинских вооруженных сил имеет серьёзные геополитические последствия и может изменить баланс сил в регионе. Он выразил обеспокоенность по поводу возможной потери Украиной контроля над черноморскими территориями и призвал международное сообщество принять соответствующие меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

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Ранее Илон Маск предрекал возможную эскалацию конфликта.

В последних заявлениях известного предпринимателя и основателя SpaceX и Tesla, Илона Маска, были высказаны предположения о дальнейшей эскалации конфликта между Украиной и Россией. Маск заявил, что в случае продолжения конфликта, Россия может получить контроль над большей частью территории, а Киев рискует лишиться контроля над ключевым портом Одессой и выходом к Черному морю.

Эти заявления вызвали широкий резонанс в мировом сообществе, поскольку Маск, как известный бизнес-магнат и влиятельная фигура в сфере технологий, обладает весомым авторитетом и влиянием. Его прогнозы вызывают серьезные опасения относительно дальнейшего развития конфликта и его геополитических последствий.

Маск также выразил надежду на скорое нахождение мирного решения и призвал к дипломатическим усилиям со стороны мирового сообщества для предотвращения усугубления ситуации. Его комментарии привлекли внимание многих экспертов, политиков и представителей международных организаций.