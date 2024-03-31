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Айзанат Умалатова
WhatsApp переместил вкладки навигации на всех смартфонах Android в нижнюю часть экрана
WhatsApp только что значительно упростил использование приложения одной рукой на вашем телефоне Android.

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WhatsApp вносит заметные изменения в пользовательский интерфейс приложения на смартфонах Android. Сервис обмена сообщениями, объявил о перемещении четырех вкладок навигации в верхней части экрана в нижнюю. Обновленный интерфейс был включен в бета-версии приложения в течение последних нескольких месяцев, и теперь он доступен для всех пользователей. Новый дизайн также позволит пользователям легко переключаться между вкладками, используя телефон одной рукой.

В сообщении на X (ранее Twitter) WhatsApp объявил о запуске новой нижней панели навигации на Android. Сервис опубликовал изображения старого интерфейса, в котором было четыре вкладки — сообщества, чаты, статус и звонки — над списком чатов. С последним обновлением пользователи увидят, что эти вкладки вместе со значками перемещены вниз, при этом порядок может быть изменен.

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Это одно из самых примечательных изменений в интерфейсе WhatsApp для Android за последнее время, благодаря которому основные вкладки навигации в приложении находятся в пределах досягаемости вашего большого пальца — это особенно удобно, если у вас свободна только одна рука. Однако, если вы хотите что-то найти, вам все равно придется дотянуться до верхней части экрана. WhatsApp для iOS также показывает вкладки в нижней части экрана — там есть пятая вкладка для меню настроек.

Хотя нижние вкладки навигации будут доступны пользователям после нескольких месяцев тестирования на бета-канале, WhatsApp занят разработкой дополнительных функций, которые могут появиться в приложении в будущем.

#whatsapp
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