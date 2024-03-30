Захарова поставила на место главу МИД ФРГ, которая сделала дерзкое заявление о Путине.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, встала на защиту президента Владимира Путина после оскорбительного высказывания главы МИД ФРГ.

Случилось это после того, как глава МИД ФРГ в интервью немецкому изданию сделала уничижительное замечание о личности президента России, намекнув на его политическую деятельность. В ответ на это Мария Захарова выступила с ярким выступлением, в котором поставила на место главу МИД ФРГ, отметив, что такие высказывания не достойны представителя дипломатического корпуса.

реклама "Нам не приемлемо, чтобы представители других стран делали такие дерзкие заявления о нашем президенте. Владимир Путин – это лидер, который заслуживает уважения и внимания со стороны своих коллег по мировой арене", - заявила Захарова.

В своем выступлении Мария Захарова категорически опровергла утверждения главы дипведомства ФРГ о том, что Владимир Путин якобы стремится втянуть НАТО в конфликт.

"Это абсолютная ложь и провокация! Президент Путин всегда выступал за мирное решение конфликтов и сотрудничество между странами", - заявила Захарова.

Представитель МИД России также подчеркнула, что такие заявления со стороны ФРГ не только не соответствуют действительности, но и наносят ущерб дипломатическим отношениям между странами.

Захарова отметила, что именно Североатлантический альянс начал расширение на восток и предложила Бербок купить учебник истории.

"Мы надеемся, что глава дипведомства ФРГ откажется от подобных провокационных заявлений и будет придерживаться принципов уважения и доверия в международных отношениях", - подчеркнула Захарова.

Позиция Марии Захаровой получила поддержку со стороны многих политических аналитиков и общественных деятелей.