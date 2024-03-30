Пользователи смогут устанавливать таймеры и будильники, управлять совместимыми с домашней автоматизацией устройствами, устанавливать напоминания и многое другое.

Часы Xiaomi Redmi Watch 4, выпущенные ранее в этом году, получили обновление, добавляющее поддержку голосового помощника Amazon Alexa. Про обновление (версии 2.2.80) впервые стало известно от пользователя субреддита Xiaomi.

Интеграция с Alexa позволит пользователям Redmi Watch 4 выполнять различные задачи с помощью голосовых команд. Пользователи смогут устанавливать таймеры и будильники, управлять совместимыми устройствами домашней автоматизации, устанавливать напоминания и многое другое.

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Обсуждение на Reddit предполагает, что поддержка Alexa на Redmi Watch 4 может иметь региональные ограничения. Пользователь из США прокомментировал, что, несмотря на получение обновления, функция Alexa остается недоступной, выдавая сообщение “недоступно в вашем регионе”.

Чтобы проверить, работает ли Alexa на Redmi Watch 4, обновите программное обеспечение устройства и попробуйте использовать голосовые команды. Если вы не можете получить доступ к этой функции, возможно, Alexa еще не поддерживается в вашем регионе.

Что касается часов Redmi Watch 4, то они оснащены корпусом из алюминиевого сплава, заводной головкой из нержавеющей стали и быстросъемным ремешком для удобства пользователя.

Устройство снабжено 1,97-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем. Частота обновления экрана LTPS 5 Гц составляет 60 Гц, а максимальная яркость достигает 600 нит. Часы оснащены 4-канальным PPG-датчиком для мониторинга частоты сердечных сокращений и содержания кислорода в крови, акселерометром, гироскопом и функциями GPS для отслеживания более 150 спортивных мероприятий.

Пользователям предлагают стандартные функции смарт-часов в носимом устройстве, такие как мониторинг сна, отслеживание стресса, обновления погоды, секундомер, уведомления из приложений и т.д. Часы также оснащены микрофоном и динамиком для звонков по Bluetooth.

Водонепроницаемость устройства составляет 5 АТМ. В нём установлен аккумулятор ёмкостью 470 мАч, предполагаемый срок службы которого составляет до 20 дней.