Samsung объявила о выпуске нескольких новых циферблатов, которые были созданы в сотрудничестве с Европейским космическим агентством на основе точных научных данных.

Samsung предлагает новые циферблаты для своих собственных умных часов, которые были разработаны в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Они позволяют отображать данные о Солнечной системе в режиме реального времени.

Циферблаты умных часов являются аргументом в пользу умных часов по сравнению с аналоговыми: циферблаты можно легко менять местами и адаптировать к собственным предпочтениям и потребностям. Новые циферблаты были созданы в сотрудничестве с ESA на основе точных научных данных.

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В этом проекте Галактика действительно является программой. Вместе с ESA, одним из крупнейших партнеров в области космических полетов, мы разработали циферблат, который предлагает пользователям Samsung Galaxy новый и уникальный способ исследовать нашу Солнечную систему, - говорит Марио Винтер, вице-президент по маркетингу Samsung Electronics.

Galaxy Time призван сделать Солнечную систему особенно осязаемой. Но это еще не все: даже относительность времени должно быть легче понять на собственном запястье с циферблатами. Каждая из восьми планет Солнечной системы имеет свой собственный циферблат, который отражает разную скорость вращения планет и разную продолжительность суток. Отдельные циферблаты часов примерно соответствуют цветам планет. Например, Нептун показан темно-синим, а Марс - красным.

Пользователи также будут получать информацию о планетах, такую как ход планетарных сезонов, количество лун и расстояние между планетами и солнцем, а также расстояние до нашей земли. Точное положение отображается с точностью до секунды. Новые циферблаты пока недоступны; ожидается, что они будут выпущены к переходу на летнее время 31 марта.

Galaxy Time будет доступно в Google Play Store с этой даты. Совместимость ограничена часами Galaxy с операционной системой Wear OS, такими как Galaxy Watch6.