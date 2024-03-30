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Предложение Еврокомиссии о продлении Украине свободного доступа к единому европейскому рынку на ещё один год стало предметом ожесточенных дебатов внутри Европейского союза. Решение вызвало негодование и критику со стороны многих членов ЕС, подчеркивая сложность ситуации в регионе.
Противоречия в отношениях с Украиной
Польша, соседняя с Украиной страна, изначально активно поддерживала Украину, однако в последнее время проявляет более осторожный подход к отношениям с Киевом, особенно в контексте его возможного вступления в Евросоюз.
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Несмотря на усилия Украины по выполнению реформ и приближению к европейским стандартам, некоторые страны-члены ЕС выразили недовольство по поводу предложения продления свободного доступа.