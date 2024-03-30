реклама
Смартфон оснащён чипсетом MediaTek Helio G91 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки. Он предлагается в трёх конфигурациях оперативной/встроенной памяти и трёх цветовых вариантах. Он оснащен фотохромной технологией изменения цвета, которая позволяет задней панели менять цвета при естественном освещении.
реклама
Itel S24 указан на веб-сайте Itel Global. Подтверждено, что он будет доступен в трёх конфигурациях - 4 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Телефон предлагается в цветах Coastline Blue, Dawn White и Starry Black. Цена и доступность аппарата пока не сообщаются.
Технические характеристики Itel S24
Itel S24 оснащён 6,6-дюймовым экраном HD + (1612 x 720 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и 480 нит максимальной локальной яркости. Он оборудован SoC MediaTek Helio G91 в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ ОЗУ. В телефоне установлена операционная система Itel OS 13 на базе Android 13.
Что касается камеры, то двойная камера на задней панели Itel S24 оснащена 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HM6 с диафрагмой f / 1.6, 3-кратным зумом внутри сенсора и поддержкой электронной стабилизации изображения (EIS), датчиком глубины QVGA и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера оборудована 8-мегапиксельным сенсором.
Itel S24 оснащён функцией динамической панели, которая отображается вокруг выреза фронтальной камеры. Она отображает важные уведомления пользователей, такие как сведения о зарядке аккумулятора, оповещения о входящих вызовах и многое другое.
Itel S24 оборудован аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, которая заряжает телефон от 0 до 50 процентов за 40 минут. Телефон поддерживает подключение 4G и USB Type-C. В целях безопасности он оснащён датчиком отпечатков пальцев, установленным сбоку. Он весит 192 г и имеет толщину 8,3 мм.