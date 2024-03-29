Решение принято вслед за отчётом, который показал, что всё меньше людей пользуются сервисом микроблогов.

Илон Маск объявил, что X (ранее известная как Twitter) теперь будет предлагать функции из X Premium и X Premium + без каких-либо дополнительных затрат для пользователей платформы. Однако, согласно деталям, которыми генеральный директор компании поделился в четверг, не все пользователи X будут иметь на это право. Планы подписки на X Premium сокращают количество рекламы на временной шкале, позволяя пользователям получать доступ к премиум-функциям. А также Grok, чат-боту с искусственным интеллектом (AI), созданному xAI (стартапом, основанным Маском).

В посте на X Маск сказал, что все аккаунты на платформе, у которых "более 2500 подтверждённых подписчиков", будут иметь доступ к функциям с подпиской X Premium.

реклама

Генеральный директор платформы также сообщил, что пользователям, имеющим более 5000 подтверждённых подписчиков, будет предоставлен доступ к функциям по подписке X Premium +. При регистрации из приложений для Android и iOS цены на подписки станут выше.

Илон Маск не объяснил причину предоставления доступа к функциям X Premium и X Premium + "избранным" пользователям. Решение было принято после отчёта, который показал, что всё меньше людей пользуются сервисом микроблогов. Данное приложение изо всех сил пытается удержать пользователей. Однако платформа опровергает эти утверждения.

Функции включают синюю галочку подтверждения и возможность монетизировать публикации. X показывает меньше рекламы Премиум-подписчикам. В то же время пользователи с подпиской Premium + не видят ни одной рекламы.

Обе подписки предлагают такие функции, как возможность редактировать или отменять публикации, увеличенное ограничение по количеству символов, размещать более длинные видеоролики, фоновое воспроизведение видео, загрузку видео и доступ к чат-боту с искусственным интеллектом Grok. Доступ Premium + также даёт подписчикам возможность публиковать статьи. Подписки позволяют пользователям настраивать интерфейс мобильного приложения и скрывать лайки.