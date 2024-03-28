Совершенно новые космические станции и улучшения графики в обновлении Orbital.

No Man's Sky получает еще одно бесплатное обновление, которое добавляет много нового контента. У игроков наконец-то появится возможность создавать свои собственные космические корабли, а космические станции будут иметь другой дизайн.

Hello Games только что выпустила последнее обновление для No Man's Sky, включающее в себя ряд долгожданных новых функций. Космические корабли теперь можно разбирать на отдельные части - идеально подходит для разборки брошенных кораблей, найденных на планете, без необходимости их ремонта и помещения в собственный ангар.

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Компоненты, полученные в процессе, затем могут быть использованы для модернизации ваших собственных космических кораблей. Также их можно использовать для строительства совершенно новых кораблей, при этом прочность щита, скорость и доступное грузовое пространство определяются выбранными компонентами. Второе важное нововведение касается космических станций, которые теперь выглядят по-разному. Это зависит от того, к какому виду они принадлежат. Но при этом различные станции одного и того же вида также должны отличаться друг от друга.

Декоративные объекты, которые ранее можно было найти только на космических станциях, теперь возможно создавать для использования на ваших собственных грузовых кораблях или планетарных базах. Игроки, которые выполняют миссии для своего вида и, таким образом, улучшают свою репутацию, получат более выгодные цены от торговцев после обновления. Обновление Orbital вводит новые задания, которые игроки могут получать от флотов.

Hello Games также обновила освещение в игре, сделав отражающие объекты более реалистичными, чем раньше. Разработчики переработали ранее несколько запутанные меню игры, чтобы новым игрокам было легче ориентироваться и понимать разницу между определёнными игровыми режимами.