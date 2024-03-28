Украина попросила Южную Корею передать Киеву комплексы Patriot.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Южной Корее с уникальным запросом о предоставлении Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Это решение вызвало волнение в мировом сообществе, поскольку такой ход событий не имел аналогов в истории.

Неожиданный запрос украинского государства на получение военной помощи от Южной Кореи стал предметом обсуждения в мировых СМИ и вызвал волну спекуляций и догадок о возможных последствиях этого шага.

реклама "Насколько мне известно, Южная Корея использует системы ПВО Patriot. Это нелетальное оружие, потому что оно только сбивает ракеты и никого не убивает". - сообщил Кулеба.

Кулеба призвал Южную Корею найти способ передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot и другие противоракетные системы, подчеркнув при этом, что официальный Киев уважает ограничения, которые страны могут иметь в плане поставок вооружения.

Такой запрос может изменить баланс сил в регионе и вызвать реакцию других государств.

По словам Кулебы, украинские вооруженные силы столкнулись с серьезной угрозой из-за массового применения Россией модернизированных авиационных управляемых бомб, что приводит к потере позиций на поле боя.

Ранее, глава украинского МИД потребовал у Запада поставки новых зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы обеспечить украинские войска необходимыми средствами противовоздушной обороны. Кулеба подчеркнул, что без такой поддержки Украина может столкнуться с серьезными трудностями в борьбе с агрессивными действиями России.

Кроме того, Кулеба заявлял, что западные партнеры Украины хотят, чтобы страна воевала «со связанной за спиной рукой».

Ситуация продолжает развиваться, и международное сообщество ожидает дальнейших действий и комментариев от обеих сторон.