Samsung Galaxy M55 5G может похвастаться 50-мегапиксельной селфи-камерой.

В отчете MSPoweruser были опубликованы предполагаемые рендеры дизайна Samsung Galaxy M55 5G. Дисплей телефона отличается тонкими рамками и центральным отверстием для сенсора фронтальной камеры. Телефон представлен в двух цветовых вариантах - чёрном и светло-зеленом. Предположительно, он весит 180 граммов.

На задней панели Samsung Galaxy M55 5G находится тройная камера в трёх отдельных круглых прорезях, расположенных вертикально в верхнем левом углу рядом со светодиодной вспышкой. Кнопка включения и регуляторы громкости отображаются справа.

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Согласно отчету, Samsung Galaxy M55 5G будет оснащён SoC Snapdragon 7 Gen 1 от Qualcomm в паре с ОЗУ объёмом до 12 ГБ. Устройство будет доступно в двух вариантах встроенной памяти - 128 ГБ и 256 ГБ, с поддержкой расширения хранилища до 1 ТБ с помощью карты microSD. Телефон будет поставляться с интерфейсом One UI на базе Android 14 и получит 5 поколений обновлений ОС и 5-летние обновления для системы безопасности.

Что касается оптики, то система тройных задних камер Samsung Galaxy M55 5G будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), 8-мегапиксельный сенсор в паре со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельный макросенсор. Фронтальная камера будет оборудована 50-мегапиксельным сенсором. Телефон также оснащён поддержкой популярных функций камеры, таких как ночная съемка, двойная запись и стабилизированные видеозаписи в формате 4K с поддержкой OIS и цифровой стабилизации изображения (VDIS).

Samsung Galaxy M55 5G оборудован аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной сверхбыстрой зарядки мощностью 45 Вт 2.0. В целях безопасности телефон может быть оснащён встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев Samsung Knox Vault. Телефон с поддержкой двух SIM-карт также будет поддерживать звук Dolby Atmos наряду с Bluetooth 5.2 и подключением NFC.