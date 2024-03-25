В настоящее время энергетический сектор находится на пороге радикальных преобразований.

Некоторые представители среднего бизнеса воспринимают водород как нефть завтрашнего дня, и его геологическая форма, называемая белым водородом (Природный водород. Его “цвет” указывает на его происхождение: он образуется естественным образом в земной коре), пользуется особым спросом. Эксплуатация стремительно расширилась за несколько лет. Сорок компаний занимаются поиском месторождений природного водорода, поделились выводами в норвежской фирме Rystad Energy. На этот раз мы находимся в разгаре Золотой лихорадки, версии XXI века.

Исследование без границ

Эта тенденция является показателем того, что энергетический сектор находится в процессе перемен. Но в настоящее время нет коммерчески жизнеспособных месторождений, за исключением небольшого проекта в Мали. Месторождение расположено в 60 км от Бамако, недалеко от деревни Буракебугу и эксплуатируется канадской компанией Petroma Inc.

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Несколько геологоразведочных работ проводятся в 8 разных странах: Южная Корея, Франция (в частности, компания TBH2 Aquitaine), Испания, Албания, Колумбия, США, Австралия и Канада. Список становится всё шире и шире, отражая глобальное стремление использовать этот источник энергии в будущем.

Экономические и экологические выгоды

Белый водород дешевле извлекать и очищать, чем производить серый водород. Фирма Rystad уточняет, что «стоимость серого водорода (производимого за счёт ископаемого топлива), в среднем составляет менее 2 долларов за кг, а стоимость зеленого водорода (получаемый путем электролиза воды с использованием возобновляемой электроэнергии) оказывается в 3 раза выше». Белый водород стоит около 1 доллара за кг.

Его углеродный след также ниже, чем у других форм водорода, но этот вывод сильно варьируется в зависимости от особенностей каждого месторождения. Чем чище он, тем меньше выделяемого из него водорода будет выделять CO 2. «При содержании водорода 85% и низком загрязнении метаном углеродоёмкость составляет около 0,4 кг эквивалента диоксида углерода (CO2e) на килограмм газообразного белого водорода. При содержании 75% водорода и 22% метана интенсивность возрастает до 1,5 кг CO2e на кг H2.

Белый водород представляет собой многообещающую альтернативу,. Технические проблемы, связанные с его добычей, транспортировкой, распределением и хранением, всё еще велики. Мин Хой Ле, руководитель отдела исследований водорода в Rystad Energy, объясняет:

Хотя белый водород находится в зачаточном состоянии и с большим количеством неопределенностей, он может изменить правила игры для сектора чистого водорода.

В энергетической геополитике природный водород может сыграть очень важную роль в ближайшие годы. Согласно модели Института геологических исследований США (USGS), представленной в 2022 году, эффективное освоение мировых запасов может удовлетворить глобальный спрос на энергию в течение нескольких тысяч лет.