Искусственный интеллект Suno генерирует только оригинальные песни.

Suno - это музыкальный генератор с искусственным интеллектом (AI), который может создавать оригинальные песни с помощью простой текстовой подсказки. Платформа с искусственным интеллектом была впервые представлена в июле 2023 года, когда она перешла на открытое бета-тестирование и начала добавлять пользователей на свой канал Discord для тестирования модели. Позже она также позволила пользователям генерировать музыку с искусственным интеллектом в своем веб-интерфейсе. В декабре 2023 года платформа совместно с Microsoft добавила расширение для Copilot, которое позволило пользователям чат-бота также генерировать песни.

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Suno генерирует оригинальную музыку только на основе простых текстовых подсказок. После ввода подсказки модель искусственного интеллекта генерирует 15-секундную песню в течение минуты. Платформа имеет как бесплатный, так и платный уровни — Pro и Premier. Среди многих улучшений платным подписчикам предоставляются общие коммерческие права на песню, в то время как владельцам бесплатных аккаунтов запрещено монетизировать песни. В настоящее время более дешевый профессиональный уровень начинается с $10 в месяц.

Создание музыки осуществляется с помощью собственной модели искусственного интеллекта Suno, для текстов и названий песен используется ChatGPT от OpenAI. Американский стартап не раскрыл архитектуру или какие-либо другие подробности о своей модели ИИ.

Suno не генерирует музыку, воспроизводимую в стиле настоящего исполнителя. При вводе подобной подсказки он отказывается генерировать музыку. Согласно отчету, стартап с искусственным интеллектом также поддерживает связь с крупными музыкальными лейблами. 23 февраля Suno публично выпустила свою модель V3 Alpha для профессиональных и премьерных пользователей, которая, по утверждению компании, “создает более реалистичную, аутентичную музыку”. Для бесплатных пользователей доступны только модели V1 и V2.







