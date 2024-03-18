AirPods четвертого поколения "среднего уровня" будут оснащены системой активного шумоподавления.

Apple работает над обновлением своей линейки AirPods. Модели четвертого поколения заменят существующие наушники Apple начального уровня. Они будут поставляться с несколькими обновлениями, включая новый дизайн и усовершенствования зарядного чехла. Одна из двух моделей AirPods четвертого поколения также получит функцию активного шумоподавления (ANC), которая ранее была доступна только на моделях AirPods Pro.

В своем последнем информационном бюллетене Power On представитель Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что Apple готовит два новых AirPods начального уровня четвертого поколения для замены существующих моделей второго и третьего поколений. Новые модели под кодовыми названиями B768 (E) и B768 (M) (буква E означает “entry“, а M - ”mid-tier") получат новый дизайн, улучшенную посадку и чехлы для зарядки USB Type-C. AirPods среднего уровня будут оснащены функцией ANC и Find My speakers в чехле, которая поможет пользователям найти пропавшие наушники.

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Поставщики Apple готовятся к “крупнейшему запуску AirPods на сегодняшний день”, а зарубежные производители собираются начать производство новой линейки беспроводных стереонаушников (TWS).

Компания планирует произвести от 20 до 25 миллионов единиц наушников, что больше по сравнению с предыдущими новыми моделями. Производство начнётся в мае на GoerTek и Luxshare, а официальный релиз запланирован на сентябрь или октябрь.

Apple скорее всего выпустит новую модель AirPods Pro в 2025 году. Ожидается, что AirPods Pro будут оснащены новым дизайном вкладышей, чипом H3 и усовершенствованным активным шумоподавлением (ANC).

Компания из Купертино, Калифорния, также собирается обновить линейку беспроводных наушников с выходом iOS 18. AirPods Pro могут получить режим слухового аппарата для пользователей с нарушениями слуха, а также функцию проверки слуха.