Sony произвела более 2 миллионов устройств PS VR2, выпущенных в феврале прошлого года, сообщили источники.

Группа компаний Sony приостановила производство своей гарнитуры для PS VR2 до тех пор, пока не ликвидирует накопившиеся нераспроданные устройства.

Продажи носимого аксессуара для PlayStation 5 стоимостью $550 постепенно замедлялись с момента его запуска, и запасы устройства растут. Sony произвела более 2 миллионов единиц продукта, запущенного в феврале прошлого года.

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Поставки PS VR2 сокращались ежеквартально с момента ее дебюта, по данным IDC. Избыток собранных устройств наблюдается по всей цепочке поставок Sony. Тем не менее, Франсиско Джеронимо из IDC видит восстановление этой категории продуктов в ближайшие годы благодаря выходу Apple.

Мы прогнозируем, что рынок виртуальной реальности будет расти в среднем на 31,5% в год в период с 2023 по 2028 год.

Наряду с платформами Meta, Sony была одним из ведущих поставщиков оборудования для виртуальной реальности, но обеим компаниям было сложно привлечь достаточное количество создателей контента и развлечений, чтобы сделать свои платформы привлекательными. Аналогичная проблема преследует гораздо более дорогую гарнитуру Vision Pro отApple, поскольку она дебютировала без специализированных приложений и ключевых развлекательных платформ Netflix и YouTube.

В прошлом месяце токийская Sony объявила о закрытии своего лондонского подразделения PlayStation, которое было сосредоточено на создании игр виртуальной реальности. Этот шаг был частью более широкой серии увольнений, которые также затронули внутренние студии, такие как Guerrilla Games. Они работали над созданием эксклюзивной игры для PS VR2 из своей популярной серии Horizon, Horizon Call of the Mountain.

Аналитик Macquarie Ицзя Чжай сообщает:

Высокая цена оборудования для виртуальной реальности является основным препятствием для его расширения. В настоящее время количество игр, поддерживающих устройства виртуальной реальности, ограничено, и это также приведет к отсутствию мотивации у игроков приобретать оборудование виртуальной реальности. У такого ограниченного контента также есть причина – стоимость разработки игр для виртуальной реальности значительно выше, чем у обычных игр.

Sony все еще работает над расширением ассортимента материалов, доступных для гарнитуры, и в феврале заявила, что тестирует возможность доступа игроков PS VR2 к играм для ПК.