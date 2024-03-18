Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает более 30 моделей встроенного искусственного интеллекта, включая Gemini Nano, Llama 2 и Baichuan-7B.

Компания Qualcomm в понедельник объявила о запуске Snapdragon 8s Gen 3, новейшего чипсета флагманского класса, который оснащен несколькими возможностями встроенного искусственного интеллекта (ИИ). Новый 4-нм чипсет представляет собой более доступную версию топового чипа Snapdragon 8 Gen 3, который был выпущен в октябре прошлого года и стоит выше Snapdragon 8 Gen 2, флагманского чипа компании 2022 года. Он предлагает некоторые аппаратные функции флагманского процессора компании, а также поддержку высокоскоростных моделей с генеративным искусственным интеллектом с числом параметров до 10 миллиардов.

Компания заявляет, что мобильная платформа Snapdragon 8s Gen 3 будет доступна на смартфонах таких компаний, как Honor, iQOO Redmi, Realme и Xiaomi.

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Snapdragon 8s Gen 3 представляет собой 4-нм восьмиядерный чипсет с основным ядром (Cortex-X4) с тактовой частотой 3,0 ГГц, четырьмя ядрами "performance" с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц и тремя ядрами "efficiency" с тактовой частотой 2,0 ГГц. Графический процессор Adreno на чипсете обеспечивает поддержку игр в формате HDR наряду с аппаратно ускоренной трассировкой лучей в реальном времени в поддерживаемых играх. Он будет поддерживать до 24 ГБ памяти LPDDR5x с частотой до 4200 МГц и хранилище UFS 4.0.

Qualcomm также рекламирует возможности искусственного интеллекта чипа Snapdragon 8s Gen 3, который предлагает поддержку встроенных моделей искусственного интеллекта с 10 миллиардами параметров - на момент запуска чип поддерживает более 30 моделей с большим языком (LLM) и большим зрением (LVM), включая Gemini Nano, Llama 2 и Baichuan-7B. Компания заявляет, что встроенный помощник с искусственным интеллектом сможет генерировать контент на основе письменных, устных подсказок или изображений. В то время как инструмент расширения фотографий может генерировать изображения вне рамки изображения с помощью искусственного интеллекта.

Смартфоны, оснащенные Snapdragon 8s Gen 3, смогут делать снимки с разрешением 200 мегапикселей, а чипсет оснащен тройной 18-разрядной настройкой интернет-провайдера. Чип также поддерживает распознавание лиц на основе искусственного интеллекта, которое подключается к интернет-провайдеру через Qualcomm Sensing Hub. Технология Snapdragon Low Light Vision (LLV) компании улучшает качество видео, снимаемых в условиях недостаточной освещенности.

Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает дисплеи 4K и Quad-HD + с частотой 60 Гц и 144 Гц соответственно. Чипсет также поддерживает постоянно чувствительную камеру со сверхнизким энергопотреблением, которая изолирована от остальной аппаратной части телефона и позволяет осуществлять быструю разблокировку лица.

Новый чипсет оснащен системой Snapdragon X70 5G Modem-RF и поддерживает сети 5G как на миллиметровой волне, так и ниже 6. Он предлагает поддержку двух Sim-карт Dual Active (DSDA) для сетей 5G и 4G и имеет максимальную скорость загрузки до 5 Гбит / с и до 3,5 Гбит / с.

Система мобильной связи Qualcomm FastConnect 7800 на Snapdragon 8s Gen 3 обеспечивает скорость загрузки до 5,8 Гбит / с по сетям Wi-Fi 7. Чип также поддерживает подключение по Bluetooth 5.4 через две антенны Bluetooth, а также поддерживает Snapdragon Sound, Bluetooth LE audio, трансляцию Auracast и аудиокодеки Qualcomm aptX audio codecs.