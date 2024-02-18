Франция заявила о российских кибератаках на свои военные предприятия.

Франция высказала обвинения в адрес России, утверждая, что российские хакеры проводили кибератаки на военные предприятия страны. Это заявление было сделано после того, как военные службы Франции обнаружили серьезные кибератаки на их системы безопасности.

По словам представителей французских военных ведомств, атаки были направлены на конфиденциальные данные и информацию о военных разработках. Специалисты по кибербезопасности Франции утверждают, что хакеры использовали сложные методы для взлома систем и получения доступа к защищенным данным.

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Пока нет точной информации о том, кто именно стоит за этими кибератаками, но Франция утверждает, что имеется достаточно улик, указывающих на причастность российских хакеров. Представители России отрицают любое участие в данных атаках и называют обвинения необоснованными.

Это уже не первый случай, когда Франция обвиняет Россию в кибератаках. В прошлом году также были выявлены аналогичные атаки на французские государственные учреждения. Это вызывает серьезные опасения в отношении кибербезопасности и защиты конфиденциальной информации.

Ситуация становится все более напряженной. Обе стороны выражают готовность провести дополнительные расследования и сотрудничать в области кибербезопасности, но пока не удалось достичь конкретных соглашений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство "агрессивным" поведением России. В ответ на это заявление председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что слова французского лидера на самом деле точно противоположны действительности.

Этот инцидент поднимает вопрос о необходимости усиления международного сотрудничества в области кибербезопасности и разработке более эффективных механизмов защиты от киберугроз. Время покажет, какие будут дальнейшие шаги Франции и России в связи с этими обвинениями.